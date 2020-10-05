Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Во вторник, 6 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
улица Гречко, 41-119, 76-106
улица Полевая, 21-79, 64-118А
улица Чаплинская, 265-387, 218-290
улица Молодогвардейская, 22, 26, 26А, 28, 28А, 32, общежитие №24, д/с №41, магазин "Росинка"
Индустриальный район:
улица Звонкая, 2-24, 3-23
улица Журавлиная, 1-17, 2-18
улица Сикорского, 21-37, 18-28
улица Короленко, 46-50, 87-91
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Панаса Ковпака, 4-32
улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17
улица Терновая, 4А, 5
улица Штормовая, 115-213, 120-222
переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23
улица Чайковского, 103
переулок Шатурский, 1-7, 2-8
улица Шефская, 1-13, 2-22
улица Широкая, 16, 18-36, 45, 47-71, 221,
улица Казахстанская, 1-7, 2-24,
переулок Казахстанский, 5-23, 2-36,
улица Заярская, 1-47,
улица Минусинская, 85, 87, 15-83,22-80, 52А, 89-1141Б, 82-174
переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56
переулок Окопный, 25
улица Майская, 1-9,
улица Одесская, 105-155, 6-104
улица Вологодская, 2-12, 5-7
улица Смольская, 1-137, 4-6
улица Холодильная, 4-8,
улица Дальневосточная, 129-143
улица Гребинки, 1-35, 8-42,
улица Волоколамская, 3-31, 2-24
улица Андрусенко, 2-34, 1-27
улица Крылова, 4-12, 1-17
улица Раздельная, 1-35, 2-26,
улица Тургенева, 1-35, 2-30
улица Кольцевая, 1-27, 2-30
улица Береговая, 218,
улица Дементьева, 6, 6Б, 6В, 6Г, 6Ж, 12Г, 12В
улица Шолохова, 11
Новокодакский район:
улица Рубежная, 1, 1А, 1Б, 2-34
улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 204/2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256А
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32А
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63,
улица Можайского, 25-69, 40-84
переулок Больничный, 33 (Диевка)
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96
улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55 (Таромское)
улица Народная, 2-34 (Таромское)
переулок Ивана Сохача, 16, 21-31,
улица Славная, 1-49, 2-46,
улица Андрейченко, 91-113, 70-124, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 70Д, 70Г, 70А, 78/1, 78, 72, 74, 76А, 76Б, 76А, 76, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2
переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 111-127, 94-118, 4-82, 92-114
улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 20-34, 29-47, 36, 38-44, 42/2, 44/1, 44А, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53А, 53Б, 53/2-65, 58, 60-70, 67-115
улица Большая Диевская, 465-543,
переулок Вагнера, 4,
улица Мукачева, 31-53, 46-76, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154, 99/1-119, 128-154
улица Наливайко, 1-9, 2-10,
переулок Возрождения, 1-17
переулок Яблочный, 1-7А, 4-104
улица Яблочная, 1-19, 2-22
улица Железнодорожная, 17, 19 (город)
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14 (город)
улица Щепкина, 3-15, 6
проспект Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42
переулок Чумакский, 2-4, 3-5, 9, 14-26
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34
улица Весенняя, 1-109, 4-98,
переулок Неманский, 1-13, 2-24
переулок Тюменский, 1-31, 2-38
улица Коллективная, 1, 2-12, 3-35, 14-42
переулок Зенитный, 1-15, 2-12,
улица Приовражная, 1, 2-6
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36
переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2
улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64
улица Билецкого, 4-42, 5
улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80А
улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124
улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В
улица Цветочная, 1-25, 2-42,
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30,
улица Солнечная, 1-7, 2-22,
улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44
улица Гайдамаская, 30/2-86, 35-89,
улица Пороховая, 30-66, 37-83
улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38А
улица Мытищинская, 1-39, 2-34,
улица Писемского, 21/1,
улица Пороховая, 1-35, 2-28
улица Юпитерная, 1-19, 2-16
улица Андрейченко, 91-113, 70-124
переулок Андрейченко, 1-15, 2-14, 18-52, 35-65,
улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26
переулок Крутой, 1-15, 2-26
улица Покровская, 1-33, 2-16
улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17Б, 17В,
улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60
переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13
улица Двинская, 1, 3, 3А, 5
переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,
улица Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48,
улица Вагнера, 44-48, 59-63, 1-21, 2-14,
переулок Вагнера, 2-22
улица Николая Садовского, 1-47, 47А, 4-26
улица Геологическая, 2А, 34-64,
переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16
улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,
улица Десняка, 1
улица Модеста, 2
улица Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26
переулок Полесский, 2-4, 5
переулок Беларусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
улица Заслонова, 1-9, 22-26
улица Дружбы (Диевка), 1-7, 2-20
улица Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66
улица Кедровая, 1-43, 2-36
переулок Варяжский, 2А, 2В, 1-13, 4-18
улица Приовражная, 1-15, 14-50, 6-10 , 17-61 (Диевка-2)
улица Курильская, 1-33, 2-36,
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32
улица Вишневского, 1-21, 2-18
улица Грузинская, 1-25, 2-36,
переулок Грузинский, 1-3, 2-4,
улица Корсуньская, 1-5, 2-18
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62
улица Старобазарная, 71-79, 26-40,
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12
улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106
улица Речная, 1-29, 4-24
улица Алеутская, 12/1
улица Тарана, 6-28, 9-41
улица Барвинок, 1-27, 66-98,
улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48
улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117
Чечеловский район:
улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71
улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54
улица Павелецкая, 72-90, 127-169
улица Новошкольная, 75-105, 48-58, 35-63, 26А-46, 48-58Г
улица Высокогорная, 70-98, 73-99А
улица Стадионная, 38-64
переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г
улица Юности, 135А-179Б, 94-150, 105-131, 137-161
улица Романа Шухевича, 22, 24
улица Щепкина, 8, 10-12, 17
проспект Нигояна, 7
улица Пушкина, 69, 71, 67-69
улица Чичерина, 17, 22
улица Богдановская, 2-22, 11-59
улица Канатная, 17, 21-39,
улица Наримская, 4-60, 21-43
улица Философская, 40
Соборный район:
Проспект Героев, 30 (п. 5-12), 30А, 9
улица Новогодняя, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79
улица Холмогорская, 13-21, 18-20
улица Камская, 31-43, 2-14
улица Мира, 43-71, 72-110
улица Ереванская, 84-106, 67-81
Шевченковский район:
улица Тополиная, 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22Н, 27
улица Авиаторов, 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23
улица Троицкая, 20, 20Д
улица Бородиновская, 38
улица Святослава Храброго, 23
Центральный район:
улица Богдана Хмельницкого, 2, 2А, 16, 16А, 18
улица Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В
улица Старокозацкая, 52
улица Менахем Мендель-Шнеерсона, 13А, 11, 17
улица Антоновича, 23
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине несколько поселков останутся без воды.