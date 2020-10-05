Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 18:30, 5.10.2020

Во вторник, 6 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

  • улица Гречко, 41-119, 76-106

  • улица Полевая, 21-79, 64-118А

  • улица Чаплинская, 265-387, 218-290

  • улица Молодогвардейская, 22, 26, 26А, 28, 28А, 32, общежитие №24, д/с №41, магазин "Росинка"

Индустриальный район:

  • улица Звонкая, 2-24, 3-23

  • улица Журавлиная, 1-17, 2-18

  • улица Сикорского, 21-37, 18-28

  • улица Короленко, 46-50, 87-91

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Панаса Ковпака, 4-32

  • улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339

  • переулок Таганрогский, 8-12, 13-17

  • улица Терновая, 4А, 5

  • улица Штормовая, 115-213, 120-222

  • переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23

  • улица Чайковского, 103

  • переулок Шатурский, 1-7, 2-8

  • улица Шефская, 1-13, 2-22

  • улица Широкая, 16, 18-36, 45, 47-71, 221,

  • улица Казахстанская, 1-7, 2-24,

  • переулок Казахстанский, 5-23, 2-36,

  • улица Заярская, 1-47,

  • улица Минусинская, 85, 87, 15-83,22-80, 52А, 89-1141Б, 82-174

  • переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

  • переулок Окопный, 25

  • улица Майская, 1-9,

  • улица Одесская, 105-155, 6-104

  • улица Вологодская, 2-12, 5-7

  • улица Смольская, 1-137, 4-6

  • улица Холодильная, 4-8,

  • улица Дальневосточная, 129-143

  • улица Гребинки, 1-35, 8-42,

  • улица Волоколамская, 3-31, 2-24

  • улица Андрусенко, 2-34, 1-27

  • улица Крылова, 4-12, 1-17

  • улица Раздельная, 1-35, 2-26,

  • улица Тургенева, 1-35, 2-30

  • улица Кольцевая, 1-27, 2-30

  • улица Береговая, 218,

  • улица Дементьева, 6, 6Б, 6В, 6Г, 6Ж, 12Г, 12В

  • улица Шолохова, 11

Новокодакский район:

  • улица Рубежная, 1, 1А, 1Б, 2-34

  • улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 204/2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256А

  • переулок Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32А

  • улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,

  • улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63,

  • улица Можайского, 25-69, 40-84

  • переулок Больничный, 33 (Диевка)

  • улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96

  • улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55 (Таромское)

  • улица Народная, 2-34 (Таромское)

  • переулок Ивана Сохача, 16, 21-31,

  • улица Славная, 1-49, 2-46,

  • улица Андрейченко, 91-113, 70-124, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 70Д, 70Г, 70А, 78/1, 78, 72, 74, 76А, 76Б, 76А, 76, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2

  • переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 111-127, 94-118, 4-82, 92-114

  • улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 20-34, 29-47, 36, 38-44, 42/2, 44/1, 44А, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53А, 53Б, 53/2-65, 58, 60-70, 67-115

  • улица Большая Диевская, 465-543,

  • переулок Вагнера, 4,

  • улица Мукачева, 31-53, 46-76, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154, 99/1-119, 128-154

  • улица Наливайко, 1-9, 2-10,

  • переулок Возрождения, 1-17

  • переулок Яблочный, 1-7А, 4-104

  • улица Яблочная, 1-19, 2-22

  • улица Железнодорожная, 17, 19 (город)

  • переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14 (город)

  • улица Щепкина, 3-15, 6

  • проспект Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

  • переулок Чумакский, 2-4, 3-5, 9, 14-26

  • улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34

  • улица Весенняя, 1-109, 4-98,

  • переулок Неманский, 1-13, 2-24

  • переулок Тюменский, 1-31, 2-38

  • улица Коллективная, 1, 2-12, 3-35, 14-42

  • переулок Зенитный, 1-15, 2-12,

  • улица Приовражная, 1, 2-6

  • улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36

  • переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2

  • улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64

  • улица Билецкого, 4-42, 5

  • улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80А

  • улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124

  • улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В

  • улица Цветочная, 1-25, 2-42,

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30,

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22,

  • улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

  • улица Гайдамаская, 30/2-86, 35-89,

  • улица Пороховая, 30-66, 37-83

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38А

  • улица Мытищинская, 1-39, 2-34,

  • улица Писемского, 21/1,

  • улица Пороховая, 1-35, 2-28

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16

  • улица Андрейченко, 91-113, 70-124

  • переулок Андрейченко, 1-15, 2-14, 18-52, 35-65,

  • улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26

  • переулок Крутой, 1-15, 2-26

  • улица Покровская, 1-33, 2-16

  • улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17Б, 17В,

  • улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60

  • переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

  • улица Двинская, 1, 3, 3А, 5

  • переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,

  • улица Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48,

  • улица Вагнера, 44-48, 59-63, 1-21, 2-14,

  • переулок Вагнера, 2-22

  • улица Николая Садовского, 1-47, 47А, 4-26

  • улица Геологическая, 2А, 34-64,

  • переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16

  • улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

  • улица Десняка, 1

  • улица Модеста, 2

  • улица Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26

  • переулок Полесский, 2-4, 5

  • переулок Беларусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

  • улица Заслонова, 1-9, 22-26

  • улица Дружбы (Диевка), 1-7, 2-20

  • улица Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66

  • улица Кедровая, 1-43, 2-36

  • переулок Варяжский, 2А, 2В, 1-13, 4-18

  • улица Приовражная, 1-15, 14-50, 6-10 , 17-61 (Диевка-2)

  • улица Курильская, 1-33, 2-36,

  • переулок Товарищеский, 1-3, 2-6

  • улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

  • улица Вишневского, 1-21, 2-18

  • улица Грузинская, 1-25, 2-36,

  • переулок Грузинский, 1-3, 2-4,

  • улица Корсуньская, 1-5, 2-18

  • улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118

  • улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62

  • улица Старобазарная, 71-79, 26-40,

  • площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12

  • улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106

  • улица Речная, 1-29, 4-24

  • улица Алеутская, 12/1

  • улица Тарана, 6-28, 9-41

  • улица Барвинок, 1-27, 66-98,

  • улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48

  • улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117

Чечеловский район:

  • улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71

  • улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54

  • улица Павелецкая, 72-90, 127-169

  • улица Новошкольная, 75-105, 48-58, 35-63, 26А-46, 48-58Г

  • улица Высокогорная, 70-98, 73-99А

  • улица Стадионная, 38-64

  • переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г

  • улица Юности, 135А-179Б, 94-150, 105-131, 137-161

  • улица Романа Шухевича, 22, 24

  • улица Щепкина, 8, 10-12, 17

  • проспект Нигояна, 7

  • улица Пушкина, 69, 71, 67-69

  • улица Чичерина, 17, 22

  • улица Богдановская, 2-22, 11-59

  • улица Канатная, 17, 21-39,

  • улица Наримская, 4-60, 21-43

  • улица Философская, 40

Соборный район:

  • Проспект Героев, 30 (п. 5-12), 30А, 9

  • улица Новогодняя, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79

  • улица Холмогорская, 13-21, 18-20

  • улица Камская, 31-43, 2-14

  • улица Мира, 43-71, 72-110

  • улица Ереванская, 84-106, 67-81

Шевченковский район:

  • улица Тополиная, 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22Н, 27

  • улица Авиаторов, 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23

  • улица Троицкая, 20, 20Д

  • улица Бородиновская, 38

  • улица Святослава Храброго, 23

Центральный район:

  • улица Богдана Хмельницкого, 2, 2А, 16, 16А, 18

  • улица Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В

  • улица Старокозацкая, 52

  • улица Менахем Мендель-Шнеерсона, 13А, 11, 17

  • улица Антоновича, 23

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине несколько поселков останутся без воды.

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Днепр Жизнь города

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