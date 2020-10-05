Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 6 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

улица Гречко, 41-119, 76-106

улица Полевая, 21-79, 64-118А

улица Чаплинская, 265-387, 218-290

улица Молодогвардейская, 22, 26, 26А, 28, 28А, 32, общежитие №24, д/с №41, магазин "Росинка"

Индустриальный район:

улица Звонкая, 2-24, 3-23

улица Журавлиная, 1-17, 2-18

улица Сикорского, 21-37, 18-28

улица Короленко, 46-50, 87-91

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Панаса Ковпака, 4-32

улица Таганрогская, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17

улица Терновая, 4А, 5

улица Штормовая, 115-213, 120-222

переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23

улица Чайковского, 103

переулок Шатурский, 1-7, 2-8

улица Шефская, 1-13, 2-22

улица Широкая, 16, 18-36, 45, 47-71, 221,

улица Казахстанская, 1-7, 2-24,

переулок Казахстанский, 5-23, 2-36,

улица Заярская, 1-47,

улица Минусинская, 85, 87, 15-83,22-80, 52А, 89-1141Б, 82-174

переулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

переулок Окопный, 25

улица Майская, 1-9,

улица Одесская, 105-155, 6-104

улица Вологодская, 2-12, 5-7

улица Смольская, 1-137, 4-6

улица Холодильная, 4-8,

улица Дальневосточная, 129-143

улица Гребинки, 1-35, 8-42,

улица Волоколамская, 3-31, 2-24

улица Андрусенко, 2-34, 1-27

улица Крылова, 4-12, 1-17

улица Раздельная, 1-35, 2-26,

улица Тургенева, 1-35, 2-30

улица Кольцевая, 1-27, 2-30

улица Береговая, 218,

улица Дементьева, 6, 6Б, 6В, 6Г, 6Ж, 12Г, 12В

улица Шолохова, 11

Новокодакский район:

улица Рубежная, 1, 1А, 1Б, 2-34

улица Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169, 209-231, 204/2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256А

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32А

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57,

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63,

улица Можайского, 25-69, 40-84

переулок Больничный, 33 (Диевка)

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96

улица Красноармейская, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55 (Таромское)

улица Народная, 2-34 (Таромское)

переулок Ивана Сохача, 16, 21-31,

улица Славная, 1-49, 2-46,

улица Андрейченко, 91-113, 70-124, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 70Д, 70Г, 70А, 78/1, 78, 72, 74, 76А, 76Б, 76А, 76, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2

переулок Возрождения, 2-90, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 111-127, 94-118, 4-82, 92-114

улица Лавандовая, 1-53, 2-42, 20-34, 29-47, 36, 38-44, 42/2, 44/1, 44А, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53А, 53Б, 53/2-65, 58, 60-70, 67-115

улица Большая Диевская, 465-543,

переулок Вагнера, 4,

улица Мукачева, 31-53, 46-76, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154, 99/1-119, 128-154

улица Наливайко, 1-9, 2-10,

переулок Возрождения, 1-17

переулок Яблочный, 1-7А, 4-104

улица Яблочная, 1-19, 2-22

улица Железнодорожная, 17, 19 (город)

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14 (город)

улица Щепкина, 3-15, 6

проспект Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

переулок Чумакский, 2-4, 3-5, 9, 14-26

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34

улица Весенняя, 1-109, 4-98,

переулок Неманский, 1-13, 2-24

переулок Тюменский, 1-31, 2-38

улица Коллективная, 1, 2-12, 3-35, 14-42

переулок Зенитный, 1-15, 2-12,

улица Приовражная, 1, 2-6

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36

переулок 1-й Курсовой, 1-21, 21А, 4-20/2

улица Ватутина, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64

улица Билецкого, 4-42, 5

улица Ясеневая, 1-49, 2-80, 80А

улица Григория Сковороды, 1-111, 2-124

улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В

улица Цветочная, 1-25, 2-42,

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30,

улица Солнечная, 1-7, 2-22,

улица Ильюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

улица Гайдамаская, 30/2-86, 35-89,

улица Пороховая, 30-66, 37-83

улица Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38А

улица Мытищинская, 1-39, 2-34,

улица Писемского, 21/1,

улица Пороховая, 1-35, 2-28

улица Юпитерная, 1-19, 2-16

улица Андрейченко, 91-113, 70-124

переулок Андрейченко, 1-15, 2-14, 18-52, 35-65,

улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26

переулок Крутой, 1-15, 2-26

улица Покровская, 1-33, 2-16

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17Б, 17В,

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

улица Двинская, 1, 3, 3А, 5

переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,

улица Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48,

улица Вагнера, 44-48, 59-63, 1-21, 2-14,

переулок Вагнера, 2-22

улица Николая Садовского, 1-47, 47А, 4-26

улица Геологическая, 2А, 34-64,

переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

улица Десняка, 1

улица Модеста, 2

улица Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26

переулок Полесский, 2-4, 5

переулок Беларусский, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

улица Заслонова, 1-9, 22-26

улица Дружбы (Диевка), 1-7, 2-20

улица Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66

улица Кедровая, 1-43, 2-36

переулок Варяжский, 2А, 2В, 1-13, 4-18

улица Приовражная, 1-15, 14-50, 6-10 , 17-61 (Диевка-2)

улица Курильская, 1-33, 2-36,

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

улица Вишневского, 1-21, 2-18

улица Грузинская, 1-25, 2-36,

переулок Грузинский, 1-3, 2-4,

улица Корсуньская, 1-5, 2-18

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62

улица Старобазарная, 71-79, 26-40,

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12

улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106

улица Речная, 1-29, 4-24

улица Алеутская, 12/1

улица Тарана, 6-28, 9-41

улица Барвинок, 1-27, 66-98,

улица Хвылевого, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48

улица Гвардейская, 11-33, 24-50, 117

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1-47, 2-26, 71

улица Новопавелецкая, 21-51, 24-54

улица Павелецкая, 72-90, 127-169

улица Новошкольная, 75-105, 48-58, 35-63, 26А-46, 48-58Г

улица Высокогорная, 70-98, 73-99А

улица Стадионная, 38-64

переулок Малый, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г

улица Юности, 135А-179Б, 94-150, 105-131, 137-161

улица Романа Шухевича, 22, 24

улица Щепкина, 8, 10-12, 17

проспект Нигояна, 7

улица Пушкина, 69, 71, 67-69

улица Чичерина, 17, 22

улица Богдановская, 2-22, 11-59

улица Канатная, 17, 21-39,

улица Наримская, 4-60, 21-43

улица Философская, 40

Соборный район:

Проспект Героев, 30 (п. 5-12), 30А, 9

улица Новогодняя, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79

улица Холмогорская, 13-21, 18-20

улица Камская, 31-43, 2-14

улица Мира, 43-71, 72-110

улица Ереванская, 84-106, 67-81

Шевченковский район:

улица Тополиная, 1, 1А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22Н, 27

улица Авиаторов, 1, 9, 11, 13, 15, 19, 23

улица Троицкая, 20, 20Д

улица Бородиновская, 38

улица Святослава Храброго, 23

Центральный район:

улица Богдана Хмельницкого, 2, 2А, 16, 16А, 18

улица Вакуленчука, 2, 2А, 2Б, 2В

улица Старокозацкая, 52

улица Менахем Мендель-Шнеерсона, 13А, 11, 17

улица Антоновича, 23

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине несколько поселков останутся без воды.