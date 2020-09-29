Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В среду, 30 сентября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
ул. Афанасия Ковпака 4-32,
ул. Таганрогская 339,
пер. Шатурский 1-7,2-8,
ул. Шефская 1-13,2-22,
ул. Широкая 221,47-71,18-36,
ул. Таганрогская 283-361,306-374,
ул. Широкая 45,16
ул. Казахстанская 1-7,2-24,
пер. Казахстанский 5-23,2-36,
ул. Минусинская 85,87,
пер. Минусинский 14,16,30,32,
ул. Минусинская 15-83,22-80,52а,
пер. Минусинский 34,38,54,56,
ул. Минусинская 89-141Б, 82-174,
пер. Окопный 25
ул. Минская 1-9,2;
пер. С. Перовской 1-3,9;
ул. Тбилисская 15-35,10-38;
ул. Знаменовская 10,13-19;
пер. Знаменовский 1-7,2-8
ул. Мануйловский, 1, 3, 15, 29, 21, 23, 17, 19, 11, 13,
ул. Мариупольская, 1,3, 11, 21, 29,
ул. Радистов, 7, 11, 14, 18, 16.
ул. Гребенки 1-35,8-42;
ул. Волокамская 3-31,2-24;
ул. Андрюсенко 2-34,1-27;
ул. Крылова 4-12,1-17;
ул. Раздельная 1-35,2-26;
ул. Тургенева 1-35,2-30;
ул. Гребенки 1-35,8-42;
ул. Кольцевая 1-27,2-30
пер. Таганрогский 8-12,13-17;
ул. Терновая 5,4а;
ул. Штормовая 115-213,120-222;
пер. Штормовой 5,17-23,4,10-32;
ул. Чайковского 103
ул. Майская 1-9;
ул. Одесская 105-155,6-104,
ул. Вологодская 2-12,5-7;
ул. Смольская 1-137,4-6;
ул. Холодильная 4-8;
ул. Дальневосточная 129-143
Соборный район
пр. Д. Яворницкого, 11, 13, 17, 17в;
пр. Гагарина, 3, 5;
ул. Героев Крут, 8А;
ул. Космическая, 17
Новокодакский район
ул. Сеченова 34-61,9-25,
пер. Проектный 2-38,1-33,
ул. Сеченова 58-66,29-47,
ул. Проектная 46-66,47-61,
ул. Сеченова 27
ул. Шишкина 50-82,53-81,
ул. Хотинская 10-28,1-23,
ул. Лесная 34,
ул. Погодина 2-24,1,
ул. Северянская 1-19,2-20.
ул. Грузинская 1-25, 2-36,
ул. Г. Барвинок 1-27, 66-98,
пер. Грузинский 1-3, 2-4,
ул. Корсунская 1-5, 2-18,
ул. Семена Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,
ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62,
ул. Старобазарная 71-79, 26-40,
пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12,
ул. Крепостная 98-100, 101-111,102-106,
ул. Речная 1-29, 4-24,
ул. Алеутская 12/1,
ул. Тарана 6-28, 9-41.
ул. Ю. Кондратюка 209-231, 204 / 2-228,
ул. Весенняя 1,4-12,
пер. Неманский 1-13; 2-24,
пер. Тюменский 1-31, 2-38,
ул. Коллективная 1,2-12,
ул. Весенняя 1-109, 4-98,,
пер. Зенитный 1-15, 2-12
ул. Ю. Кондратюка 252,256а,
ул. Можайского 1-21, 2-26,34,36,
пер. Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2,
ул. Коллективная 3-35, 14-42,
ул. Ватутина 49-53, 58 / 2,60,62,64,
ул. Ю. Кондратюка 228А, 235-241,230А-244
ул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,
ул. Андрейченко 54-66,
ул. Андрейченко 14-52; 59-85,
пер. Покровский 1-9; 2-16,
ул. Белая Балка 1-9; 2-52
Чечеловский район
ул. Малахова,
ул. Лихачева,
ул. Лихачева 89А.
ул. Романа Шухевича 22,24,
ул. Щепкина 8,10-12, 17
пр. С. Нигояна 7
ул. Боброва, 21а.
пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169Б, 169г,
ул. Юности 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161
ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,
ул. Новопавелецкая 21-51, 24-54,
ул. Павелецкая 72-90, 127-169,
ул. Новошкольная 75-105,
ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,
ул. Новошкольная 48-58,
ул. Новошкольная 35-63, 26а-46,
ул. Стадионная 38-64,
ул. Новошкольная 48-58Г
ул. Философская, 11а, 16,
пер. Голубиный, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30,
ул. Кронштадская, 11-23, 10-28,
ул. Боброва, 18
пер. Игнатовский, 1-5, 2-4,
спуск Озерный 5-й, 5, 12,
ул. Н. Алексеенко, 5, 15, 6-14
ул. Шмидта, 8-14,
пр. Пушкина, 6, 8а, 10-16,
ул. Философская, 11б-21, 18-32
Шевченковский район
ул. Чкалова, 22-48, 48-62.
ул. Веснина 63-111; 58а-102а,
ул. Денисова 24А-54,
ул. Платова 100А-108Б,
пер. Баженова 41-53, 3-й
пер. Веснина,
пер. Конечный 1-17,2-20,
ул. Сурикова 57-69; 46-64, 2-й
пер. Веснина 2-12,5-11, 1-й
пер. Веснина 1-11,
ул. Бурденко 14-80, 15-71,
пер. Платова 3-31, 4-20,
пер. Паганини 1-29,2-20,
ул. Росси 21-65, 28-40,
ул. Смежная 1-15, 2-24,
пер. Денисова 2-40,1-23,
ул. Денисова 10-32,
пер. Нарвский
ул. Антона Синявского 50-78,
пер. Чудской 1-29,2-18,
ул. Уютная 1-25; 20-40,
пер. Уютный,
пер. Баженова 42-46
ул. Повитова, 1, 2,3, 4,
пер. Сорочинская, 1-17, 2-4,
ул. Светлова, 4-20, 5-21,
тупик Светлова, 1-9, 2-10,
пер. Блока, 1-4.
ул. Шевченко, 36, 38, 34, 55,
ул. Староказацкая, 4, 6, 8, 4б,
ул. С. Стрельцов, 9в, 9, 7, 4, 4а, 8а, 3а, 9д, 5,
ул. Исполкомовская, 10-12.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровскую область идет циклон с грозами и дождями.