Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 30 сентября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Афанасия Ковпака 4-32,

ул. Таганрогская 339,

пер. Шатурский 1-7,2-8,

ул. Шефская 1-13,2-22,

ул. Широкая 221,47-71,18-36,

ул. Таганрогская 283-361,306-374,

ул. Широкая 45,16

ул. Казахстанская 1-7,2-24,

пер. Казахстанский 5-23,2-36,

ул. Минусинская 85,87,

пер. Минусинский 14,16,30,32,

ул. Минусинская 15-83,22-80,52а,

пер. Минусинский 34,38,54,56,

ул. Минусинская 89-141Б, 82-174,

пер. Окопный 25

ул. Минская 1-9,2;

пер. С. Перовской 1-3,9;

ул. Тбилисская 15-35,10-38;

ул. Знаменовская 10,13-19;

пер. Знаменовский 1-7,2-8

ул. Мануйловский, 1, 3, 15, 29, 21, 23, 17, 19, 11, 13,

ул. Мариупольская, 1,3, 11, 21, 29,

ул. Радистов, 7, 11, 14, 18, 16.

ул. Гребенки 1-35,8-42;

ул. Волокамская 3-31,2-24;

ул. Андрюсенко 2-34,1-27;

ул. Крылова 4-12,1-17;

ул. Раздельная 1-35,2-26;

ул. Тургенева 1-35,2-30;

ул. Гребенки 1-35,8-42;

ул. Кольцевая 1-27,2-30

пер. Таганрогский 8-12,13-17;

ул. Терновая 5,4а;

ул. Штормовая 115-213,120-222;

пер. Штормовой 5,17-23,4,10-32;

ул. Чайковского 103

ул. Майская 1-9;

ул. Одесская 105-155,6-104,

ул. Вологодская 2-12,5-7;

ул. Смольская 1-137,4-6;

ул. Холодильная 4-8;

ул. Дальневосточная 129-143

Соборный район

пр. Д. Яворницкого, 11, 13, 17, 17в;

пр. Гагарина, 3, 5;

ул. Героев Крут, 8А;

ул. Космическая, 17

Новокодакский район

ул. Сеченова 34-61,9-25,

пер. Проектный 2-38,1-33,

ул. Сеченова 58-66,29-47,

ул. Проектная 46-66,47-61,

ул. Сеченова 27

ул. Шишкина 50-82,53-81,

ул. Хотинская 10-28,1-23,

ул. Лесная 34,

ул. Погодина 2-24,1,

ул. Северянская 1-19,2-20.

ул. Грузинская 1-25, 2-36,

ул. Г. Барвинок 1-27, 66-98,

пер. Грузинский 1-3, 2-4,

ул. Корсунская 1-5, 2-18,

ул. Семена Бардадыма 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62,

ул. Старобазарная 71-79, 26-40,

пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12,

ул. Крепостная 98-100, 101-111,102-106,

ул. Речная 1-29, 4-24,

ул. Алеутская 12/1,

ул. Тарана 6-28, 9-41.

ул. Ю. Кондратюка 209-231, 204 / 2-228,

ул. Весенняя 1,4-12,

пер. Неманский 1-13; 2-24,

пер. Тюменский 1-31, 2-38,

ул. Коллективная 1,2-12,

ул. Весенняя 1-109, 4-98,,

пер. Зенитный 1-15, 2-12

ул. Ю. Кондратюка 252,256а,

ул. Можайского 1-21, 2-26,34,36,

пер. Курсовой 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2,

ул. Коллективная 3-35, 14-42,

ул. Ватутина 49-53, 58 / 2,60,62,64,

ул. Ю. Кондратюка 228А, 235-241,230А-244

ул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,

ул. Андрейченко 54-66,

ул. Андрейченко 14-52; 59-85,

пер. Покровский 1-9; 2-16,

ул. Белая Балка 1-9; 2-52

Чечеловский район

ул. Малахова,

ул. Лихачева,

ул. Лихачева 89А.

ул. Романа Шухевича 22,24,

ул. Щепкина 8,10-12, 17

пр. С. Нигояна 7

ул. Боброва, 21а.

пер. Малый 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169Б, 169г,

ул. Юности 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161

ул. Глубокая 1-47, 2-26, 71,

ул. Новопавелецкая 21-51, 24-54,

ул. Павелецкая 72-90, 127-169,

ул. Новошкольная 75-105,

ул. Высокогорная 70-98, 73-99а,

ул. Новошкольная 48-58,

ул. Новошкольная 35-63, 26а-46,

ул. Стадионная 38-64,

ул. Новошкольная 48-58Г

ул. Философская, 11а, 16,

пер. Голубиный, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30,

ул. Кронштадская, 11-23, 10-28,

ул. Боброва, 18

пер. Игнатовский, 1-5, 2-4,

спуск Озерный 5-й, 5, 12,

ул. Н. Алексеенко, 5, 15, 6-14

ул. Шмидта, 8-14,

пр. Пушкина, 6, 8а, 10-16,

ул. Философская, 11б-21, 18-32

Шевченковский район

ул. Чкалова, 22-48, 48-62.

ул. Веснина 63-111; 58а-102а,

ул. Денисова 24А-54,

ул. Платова 100А-108Б,

пер. Баженова 41-53, 3-й

пер. Веснина,

пер. Конечный 1-17,2-20,

ул. Сурикова 57-69; 46-64, 2-й

пер. Веснина 2-12,5-11, 1-й

пер. Веснина 1-11,

ул. Бурденко 14-80, 15-71,

пер. Платова 3-31, 4-20,

пер. Паганини 1-29,2-20,

ул. Росси 21-65, 28-40,

ул. Смежная 1-15, 2-24,

пер. Денисова 2-40,1-23,

ул. Денисова 10-32,

пер. Нарвский

ул. Антона Синявского 50-78,

пер. Чудской 1-29,2-18,

ул. Уютная 1-25; 20-40,

пер. Уютный,

пер. Баженова 42-46

ул. Повитова, 1, 2,3, 4,

пер. Сорочинская, 1-17, 2-4,

ул. Светлова, 4-20, 5-21,

тупик Светлова, 1-9, 2-10,

пер. Блока, 1-4.

ул. Шевченко, 36, 38, 34, 55,

ул. Староказацкая, 4, 6, 8, 4б,

ул. С. Стрельцов, 9в, 9, 7, 4, 4а, 8а, 3а, 9д, 5,

ул. Исполкомовская, 10-12.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровскую область идет циклон с грозами и дождями.