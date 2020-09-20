Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 21 сентября, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

улица Барнаульская, 2;

Крутогорный спуск, 16.

Самарский район:

улица Гречко, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская 1, 5, 7, 4-12;

улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана 6-28, 9-41.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица 8 Марта, 29-44;

улица Мольера, 48-56, 31-41;

улица Спартака, 56-122, 41-59;

улица Отечественная, 76б;

улица Варваровская, 2, 2А.

Индустриальный район:

переулок Мануйловский, 31.

Шевченковский район:

улица Лизы Чайкиной, 9, 11, 13, 15, 6-22;

улица Аксакова, 2-18, 1-19;

улица Радио, 2-18, 1-17;

переулок Радио, 4-16;

жилой массив Тополь-2, 7, 7а, 43;

улица Тополиная, 26, 41.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром из-за столкновения скутера и легковушки пострадала женщина.