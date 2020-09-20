Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 21 сентября, на нескольких улицах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
улица Барнаульская, 2;
Крутогорный спуск, 16.
Самарский район:
улица Гречко, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290.
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская 1, 5, 7, 4-12;
улица Крепостная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана 6-28, 9-41.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица 8 Марта, 29-44;
улица Мольера, 48-56, 31-41;
улица Спартака, 56-122, 41-59;
улица Отечественная, 76б;
улица Варваровская, 2, 2А.
Индустриальный район:
переулок Мануйловский, 31.
Шевченковский район:
улица Лизы Чайкиной, 9, 11, 13, 15, 6-22;
улица Аксакова, 2-18, 1-19;
улица Радио, 2-18, 1-17;
переулок Радио, 4-16;
жилой массив Тополь-2, 7, 7а, 43;
улица Тополиная, 26, 41.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром из-за столкновения скутера и легковушки пострадала женщина.