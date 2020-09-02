Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В четверг, 3 сентября, на нескольких улицах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
улица М. Гречко, 41-119; 76-106;
улица Полевая, 21-79; 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265; 218-290;
улица Каширская, 2-60, 67а, 77а, 79;
переулок Дербентский, 1-15а, 2-16;
улица Дубининская, 4-20; 33-57;
улица Белокаменная, 25-51, 20-46.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Минская, 1-9,2;
переулок С. Перовской, 1-3,9;
улица Тбилисская, 15-35,10-38;
улица Знаменовская, 10,13-19;
переулок Знаменовский, 1-7,2-8;
улица Вологодская, 105а-155;120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9,6,10;
улица Смольная, 1-9,4-6;
улица Холодильная, 4-8,12\1;
улица Таганрогская, 105-217,126-226;
переулок Таганрогский, 8-12,13-17;
улица Терновая, 5,4а;
улица Штормовая, 115-213,120-222;
переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;
улица Чайковского, 103;
улица Приднепровская, 1, 3, 5;
улица Саранская, 4;
переулок Бахчисарайский, 2, 11;
переулок Тульчинский, 1, 3, 5.
Соборный район:
улица Писаржевского, 16-26;
улица Чернышевского, 21-23;
улица Олеся Гончара, 25-27;
улица Сташкова, 28-84,25-71;
улица Тихвинская, 76-104,77-107;
улица Лабораторная, 63-99;
улица Горяна, 63-69,18-20.
Центральный район:
улица Князя Ярослава Мудрого, 35.
Чечеловский район:
улица Боброва, 21а;
улица Новопоточная, 1,1″б", 3-35,10,26;
улица Окружная, 11-35, 32-62;
улица Зональная, 1-19, 2-6;
улица Январьская, 1-7, 4/2, 4″б",4г, 4ж, 6″б", 6в, 6г;
улица Зеркальная, 2-14;
улица Окружная, 11-25,32-62;
улица Новопоточная, 2-16,16″б"-33Б;
улица Романа Шухевича, 22,24;
улица Щепкина, 8,10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
Новокодакский район:
улица Железнодорожный Город, 17,19;
улица Щепкина, 3-15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;
переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;
улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;
улица Цветущая, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Порохова, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38,38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Порохова, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;
улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;
улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;
улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;
улица Можайского, 25-69, 40-84;
переулок Больничный, 33;
переулок Малахитовый, 26,32а;
улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
улица Якова Острянина, 21-35, 22-38;
улица Пехотинцев, 1-25, 2-20,17;
улица Ташкентская, 7-29, 10-28;
улица Чеботарева, 28,28а, 29,30, 32;
улица Беринга, 77;
улица Краснодонская, 42, 46, 52-54;
проспект Металлургов, 45-65;
улица Тупиковая, 18-42;
улица Беринга, 44-50, 31, 35, 52-126;
улица Ковельская, 43-109, 40-118;
улица Краснодонская, 57-71, 38-60;
тупик Клубничный, 1-37, 2-28;
тупик Шишкина, 1-17, 2-8;
улица Ставропольская, 65, 67, 69;
улица Краснодонская, 15-55, 2-36;
улица Демократическая, 27-39, 34-42;
улица Сумская, 31-91, 28-84;
тупик Степной, 10, 12;
проспект Металлургов, 49;
переулок Беринга, 1-55, 2-54;
улица Шишкина, 19-57, 18а-48;
улица Беринга, 33-79, 117;
улица Сеченова, 1-7, 2-32;
проспект Металлургов, 45Б;
улица Андрейченко, 91-113, 70-124;
переулок Андрейченко, 18-52, 35-65;
улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;
переулок Крутой, 1-15, 2-26;
улица Покровская, 1-33,2-16;
улица Дорогобужская, 13-21,12-14;
улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;
переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;
улица Андрейченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;
переулок Герцена, 15/2;
улица Герцена, 21а-61, 24а-48;
улица Вагнера, 44-48, 59-63;
улица Дорогобужская, 17″б",17″в";
улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;
улица Геологическая, 34-64;
переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;
улица Лавандовая, 58;
переулок Андрийченко, 1-15,2-14;
улица Двинская, 1,3,3а,5;
улица Вагнера, 1-21, 2-14;
переулок Вагнера, 2-22;
переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
улица Герцена, 1-19, 2-24;
улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
улица Геологическая, 2а;
улица Десняка, 1;
улица Красина (Криштофа Косинского), 1, 2-4;
улица Н. Садовского (Модеста 2);
улица Петра Сиротина (Лавандовая), 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;
улица Полесская, 1-19, 2-20;
улица Звездная, 1-37, 2-42;
улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;
переулок Варяжский, 2а,2в;
улица Приовражная 1-15, 6-10;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4;
улица Абая, 33-65, 40-565;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
переулок Полесский, 2-4, 5;
переулок Белорусский, 7-23, 12-26;
улица Заслонова, 1-9, 22-26;
улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;
улица Звездная, 39-65, 44-66;
улица Кедрова, 1-43, 2-36;
улица Курильская, 1-33, 2-36;
улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;
переулок Белорусский, 1-5, 2-10;
переулок Варяжский, 1-13, 4-18;
переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;
улица Приовражная 14-50, 17-61;
улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;
улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
улица Звездная.
Шевченковский район:
улица Богдана Хмельницкого, 138б; 133б;
улица Гладкова, 3; 3к; 5; 7; 7а; 7б; 8; 9;; 15а;
улица Августина Волошина, 1-33,4-32;
улица Вадима Сидура, 62-76, 61-71;
улица Антина Синявского, 181-231;
улица Румянцева, 2-34, 1-7;
переулок Вдовенко, 1-37,2-24;
улица Бориса Познанского, 2-26,1-19;
улица Семена Скляренко, 61-71а;
улица Сичеславская Набережная, 29.
Индустриальный район:
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
улица Гребинки, 1-41,8-42;
улица Декабрьская, 2,14,1-7;
улица Кольцевая, 1-27,2-30;
улица Крылова, 1-17,2-14;
улица Некрасова, 1,2-14;
улица Отечественная, 1-11;
улица Раздельная, 1-35,2-26;
улица Тургенева, 1-35,2-30.
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