Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Несколько районов Днепра останутся без света. forpostsevastopol.ru

В четверг, 3 сентября, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

улица М. Гречко, 41-119; 76-106;

улица Полевая, 21-79; 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265; 218-290;

улица Каширская, 2-60, 67а, 77а, 79;

переулок Дербентский, 1-15а, 2-16;

улица Дубининская, 4-20; 33-57;

улица Белокаменная, 25-51, 20-46.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Минская, 1-9,2;

переулок С. Перовской, 1-3,9;

улица Тбилисская, 15-35,10-38;

улица Знаменовская, 10,13-19;

переулок Знаменовский, 1-7,2-8;

улица Вологодская, 105а-155;120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9,6,10;

улица Смольная, 1-9,4-6;

улица Холодильная, 4-8,12\1;

улица Таганрогская, 105-217,126-226;

переулок Таганрогский, 8-12,13-17;

улица Терновая, 5,4а;

улица Штормовая, 115-213,120-222;

переулок Штормовой, 5,17-23,4,10-32;

улица Чайковского, 103;

улица Приднепровская, 1, 3, 5;

улица Саранская, 4;

переулок Бахчисарайский, 2, 11;

переулок Тульчинский, 1, 3, 5.

Соборный район:

улица Писаржевского, 16-26;

улица Чернышевского, 21-23;

улица Олеся Гончара, 25-27;

улица Сташкова, 28-84,25-71;

улица Тихвинская, 76-104,77-107;

улица Лабораторная, 63-99;

улица Горяна, 63-69,18-20.

Центральный район:

улица Князя Ярослава Мудрого, 35.

Чечеловский район:

улица Боброва, 21а;

улица Новопоточная, 1,1″б", 3-35,10,26;

улица Окружная, 11-35, 32-62;

улица Зональная, 1-19, 2-6;

улица Январьская, 1-7, 4/2, 4″б",4г, 4ж, 6″б", 6в, 6г;

улица Зеркальная, 2-14;

улица Окружная, 11-25,32-62;

улица Новопоточная, 2-16,16″б"-33Б;

улица Романа Шухевича, 22,24;

улица Щепкина, 8,10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Новокодакский район:

улица Железнодорожный Город, 17,19;

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18,20, 22-26;

переулок Железнодорожный Город, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4,10,14,16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Г. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72,3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1,5,7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111,102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Лысенко, 1,3ж,3д, 2-10″б",10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38,38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Митищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Рубежная, 1,1a,1″б", 2-34;

улица Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-14;

улица Гвоздичная, 20-46, 29-57;

улица Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

улица Ю. Кондратюка, 144-204/1, 151-169;

улица Можайского, 25-69, 40-84;

переулок Больничный, 33;

переулок Малахитовый, 26,32а;

улица Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

улица Якова Острянина, 21-35, 22-38;

улица Пехотинцев, 1-25, 2-20,17;

улица Ташкентская, 7-29, 10-28;

улица Чеботарева, 28,28а, 29,30, 32;

улица Беринга, 77;

улица Краснодонская, 42, 46, 52-54;

проспект Металлургов, 45-65;

улица Тупиковая, 18-42;

улица Беринга, 44-50, 31, 35, 52-126;

улица Ковельская, 43-109, 40-118;

улица Краснодонская, 57-71, 38-60;

тупик Клубничный, 1-37, 2-28;

тупик Шишкина, 1-17, 2-8;

улица Ставропольская, 65, 67, 69;

улица Краснодонская, 15-55, 2-36;

улица Демократическая, 27-39, 34-42;

улица Сумская, 31-91, 28-84;

тупик Степной, 10, 12;

проспект Металлургов, 49;

переулок Беринга, 1-55, 2-54;

улица Шишкина, 19-57, 18а-48;

улица Беринга, 33-79, 117;

улица Сеченова, 1-7, 2-32;

проспект Металлургов, 45Б;

улица Андрейченко, 91-113, 70-124;

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65;

улица Сахалинская, 1а-33, 2,4-26;

переулок Крутой, 1-15, 2-26;

улица Покровская, 1-33,2-16;

улица Дорогобужская, 13-21,12-14;

улица Криштофа Косинского, 23-51, 32-60;

переулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;

улица Андрейченко, 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124″б",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2;

переулок Герцена, 15/2;

улица Герцена, 21а-61, 24а-48;

улица Вагнера, 44-48, 59-63;

улица Дорогобужская, 17″б",17″в";

улица Николая Садовского, 1-47,47a,4-26;

улица Геологическая, 34-64;

переулок Покровский, 1,1а-9а,2-16;

улица Лавандовая, 58;

переулок Андрийченко, 1-15,2-14;

улица Двинская, 1,3,3а,5;

улица Вагнера, 1-21, 2-14;

переулок Вагнера, 2-22;

переулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

улица Герцена, 1-19, 2-24;

улица Десантная, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

улица Геологическая, 2а;

улица Десняка, 1;

улица Красина (Криштофа Косинского), 1, 2-4;

улица Н. Садовского (Модеста 2);

улица Петра Сиротина (Лавандовая), 36,42/2,42а,42б,42г,44/1,44а,46/1,51, 51а, 53/2-65,60-70, 67-115;

улица Полесская, 1-19, 2-20;

улица Звездная, 1-37, 2-42;

улица Мукачова, 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский, 2а,2в;

улица Приовражная 1-15, 6-10;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4;

улица Абая, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Полесская, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

переулок Полесский, 2-4, 5;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26;

улица Заслонова, 1-9, 22-26;

улица Дружбы Диевка, 1-7, 2-20;

улица Звездная, 39-65, 44-66;

улица Кедрова, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

улица Мукачевская, 99/1-119, 128-154;

переулок Белорусский, 1-5, 2-10;

переулок Варяжский, 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Приовражная 14-50, 17-61;

улица И. Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

улица Звездная.

Шевченковский район:

улица Богдана Хмельницкого, 138б; 133б;

улица Гладкова, 3; 3к; 5; 7; 7а; 7б; 8; 9;; 15а;

улица Августина Волошина, 1-33,4-32;

улица Вадима Сидура, 62-76, 61-71;

улица Антина Синявского, 181-231;

улица Румянцева, 2-34, 1-7;

переулок Вдовенко, 1-37,2-24;

улица Бориса Познанского, 2-26,1-19;

улица Семена Скляренко, 61-71а;

улица Сичеславская Набережная, 29.

Индустриальный район:

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

улица Гребинки, 1-41,8-42;

улица Декабрьская, 2,14,1-7;

улица Кольцевая, 1-27,2-30;

улица Крылова, 1-17,2-14;

улица Некрасова, 1,2-14;

улица Отечественная, 1-11;

улица Раздельная, 1-35,2-26;

улица Тургенева, 1-35,2-30.

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