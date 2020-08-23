Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 24 августа, на нескольких улицах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технических и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

улица Паникахи 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;

улица Шинная 10, 12, 14;

Чечеловский район:

переулок Малый 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169б, 169г;

улица Юности 135а-179б № с буквами, 94-150, 105-131, 137-161;

Новокодакский район:

улица Мукачова 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский 2а, 2в;

улица Абая 33-65, 40-565;

улица Полесская 1-19, 2-20, 22, 23/2, 24, 26, 7-23, 12-26, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

переулок Полесский 2-4, 5;

улица Заслоновая 1-9, 22-26, 1-9, 22-26;

улица Дружбы 1-7, 2-20;

улица Звездная 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

улица Кедровая 1-43, 2-36;

улица Курильская 1-33, 2-36;

улица Мукачева 99/1-119, 128-154;

переулок Белорусский 1-5, 2-10, 7-23, 12-26, 7-23, 12-26;

переулок Варяжский 1-13, 4-18;

переулок Товарищеский 1-3, 2-6;

улица Вишневского 1-21, 2-18;

улица Товарищеская 1-23, 2-28, 25, 30, 32.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пьяный пешеход попал под колеса мотоцикла.

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