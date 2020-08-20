Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 21 августа, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
пер. Черновицкий, 1-31, 2-24;
ул. Симферопольская, 69-75;
пер. Люблинский, 2-26, 1-15.
ул. Фучика, 10-14, 15.
ул. Чернышевского, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;
ул. Севастопольская, 2, 6-14, 24;
ул. Глобинская, 1-5; 2-4;
просп. Гагаріна, 16б, 8, 31, 33, 35, 35а.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Богомаза, 122;
ул. Мольера, 44-54, 29-41;
ул. Спартака, 41-59, 56-76;
Новокодакский район:
ул. Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
ул. Зоряная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;
ул. Мукачова, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154;
пер. Варяжский, 2а,2в, 1-13, 4-18;
ул. Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;
пер. Полесский 2-4, 5;
ул. Абая, 33-65, 40-565;
пер. Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;
ул. Заслонова, 1-9, 22-26;
ул. Дружбы, 1-7, 2-20;
ул. Кедровая, 1-43, 2-36;
ул. Курильская, 1-33, 2-36;
пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;
ул. Ивана Вишневского, 1-21, 2-18;
ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32.
ул. Вагнера, 1-21, 2-14;
пер. Вагнера, 2-22;
пер. Герцена, 2, 4-24, 5-25;
ул. Герцена, 1-19, 2-24;
ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
ул. Геологическая, 2а,
ул. Десняка, 1;
ул. Криштофа Косинського, 1, 2-4;
ул. Мыколы Садовского;
ул. Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;
ул. Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169;
пер. Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32а;
ул. Гвоздичная, 20-46, 29-57;
ул. Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;
ул. Можайського, 25-69, 40-84;
пер. Больничный, 33;
ул. Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;
ул. Заднепровская, 1-17, 2-10;
ул. Металлоконструкций, 2-18, 1-15.
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