Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Несколько районов Днепра останутся без света. forpostsevastopol.ru

В пятницу, 21 августа, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

пер. Черновицкий, 1-31, 2-24;

ул. Симферопольская, 69-75;

пер. Люблинский, 2-26, 1-15.

ул. Фучика, 10-14, 15.

ул. Чернышевского, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 1а;

ул. Севастопольская, 2, 6-14, 24;

ул. Глобинская, 1-5; 2-4;

просп. Гагаріна, 16б, 8, 31, 33, 35, 35а.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Богомаза, 122;

ул. Мольера, 44-54, 29-41;

ул. Спартака, 41-59, 56-76;

Новокодакский район:

ул. Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

ул. Зоряная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

ул. Мукачова, 57-99/2, 78-126, 99/1-119, 128-154;

пер. Варяжский, 2а,2в, 1-13, 4-18;

ул. Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

пер. Полесский 2-4, 5;

ул. Абая, 33-65, 40-565;

пер. Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

ул. Дружбы, 1-7, 2-20;

ул. Кедровая, 1-43, 2-36;

ул. Курильская, 1-33, 2-36;

пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;

ул. Ивана Вишневского, 1-21, 2-18;

ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30,32.

ул. Вагнера, 1-21, 2-14;

пер. Вагнера, 2-22;

пер. Герцена, 2, 4-24, 5-25;

ул. Герцена, 1-19, 2-24;

ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

ул. Геологическая, 2а,

ул. Десняка, 1;

ул. Криштофа Косинського, 1, 2-4;

ул. Мыколы Садовского;

ул. Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

ул. Юрия Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204/1, 151-169;

пер. Малахитовый, 1-15, 2-14, 26, 32а;

ул. Гвоздичная, 20-46, 29-57;

ул. Кармелюка, 46/2-58, 59/2-63;

ул. Можайського, 25-69, 40-84;

пер. Больничный, 33;

ул. Черногорская, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

ул. Заднепровская, 1-17, 2-10;

ул. Металлоконструкций, 2-18, 1-15.

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