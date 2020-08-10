Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Несколько районов Днепра останутся без света. forpostsevastopol.ru

Во вторник, 11 августа, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

проспект А. Поля, 85, 87, 89, 91,

проспект Орлика, 20

улица Подолинского, 31Ж.

Самарский район:

улица Автодорожная 4-2, 38-54,37-49,33,35,

улица Романовского 68-122,75-101

улица Июльская 32-44,19а-27

улица Разъездная 54-62,

улица Июньская 1;

улица Керамическая 1-15,2-30,

улица Соловьиная 47-75,42-64,

улица Туркменская 51-125,

улица Юнина 45-77,64- 94,

улица Князя Островского 2-18,

улица Живописная

улица Воспоминаний, 147; 109-174, 181-235, 175;

улица Азербайджанская 2-56, 1-65;

улица Сержанта Литвищенко 8-18;

улица Ак. Королева 6, 3-123, 31А, 31к

улица Курская 1-115, 2-182;

улица Орлиная 1-75, 2-32;

улица Пятигорская 1-69, 2-76;

Соборный район:

улица Абхазская 10-26,13,15,

улица Болгарская 1-15,2-20,

улица Казакова 25-49,

улица Одоевского 2-14,20-36,1-45,

туп. 1й Одоевского 1-5,2-6,

туп. 2й Одоевского 1-9,

туп. 3 и Одоевского 1,3б, 2,2А,

улица Рыбинская 1-13,19-77,17,23-55,63-77,

улица Толстого 1-5,2-22,1,9

улица О.Гончара, 6,

улица Шевченко, 4-6, 3, 5.

улица Сташкова 28-84,25-71,

улица Тихвинская 76-104,77-107,

улица Лабораторная 63-99,

улица Горяная 63-69,18-20

улица Чернышевского 2-4, 1ж;

улица Героев Крут 13-20;

улица Спасская 1-8; 2а

улица Севастопольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 59;

проспект Гагарина, 29

улица Овражная 7-83, 6-84, 1, 2-б;

Набережная Победы 10д

Новокодакский район:

улица Лысенко 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в,

улица Цветущая 1-25, 2-42,

улица Энтузиастов 1-37, 2-30,

улица Солнечная 1-7, 2-22,

улица Ильюшина 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44,

улица Гайдамацкая 30 / 2-86, 35 -89,

улица Порохова 30-66, 37-83, 1-35, 2-28

улица Жигулевская 38,1-37, 2-36,

улица Митищенская 1-39, 2-34,

улица Писемского 21/1,

улица Юпитерная 1-19, 2-16

улица Фланговая 57-113,60-108,

улица Проектная 20-32,21-31,33,

улица Лесовая 17-29,

улица Беренга 42,32,34,

улица Ковельская 32-38, 13-37, 39,

проспект Металургов 54-112

улица Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68Г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г,70-124, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 78/1, 78, 89, 89А

переулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25

улица Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48

улица Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

улица Десняка, 1

переулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

переулок Покровский, 1-9, 2-16

улица Белая балка, 1-9, 2-52

улица Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63

переулок Вагнера, 2-22

улица Сахалинская, 1А-33, 2, 4-26

переулок Крутой, 1-15, 2-26

улица Покровская, 1-33, 2-16

улица Дорогобужская, 13-21, 12-14, 17Б, 17В

улица Николая Садовского, 1-47, 47А, 4-26

улица Геологическая, 2А, 34-64

переулок Покровский, 1, 1А-9А, 2-16

улица Лавандовая, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53/2-65, 60-70, 58, 67-115

улица Криштофа Косинского, 1, 2-4, 23-51, 32-60

переулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

улица Двинская, 1, 3, 3А, 5

улица Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

улица Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

улица Мукачевская, 57-99/2, 78-126;

переулок Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

улица Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

улица Абая Кунанбаева, 33-65, 40-565;

переулок Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

улица Кедровая, 1-43, 2-36;

улица Курильская, 1-33, 2-36;

улица Мукачева, 99/1-119, 128-154;

переулок Товарищеский, 1-3, 2-6;

улица Ивана Вишневского, 1-21, 2-18;

улица Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

улица Серова 1-71, 8-74,

улица Больничная Таромское 2-16,1-31,

улица Старый путь 1-9, 4-10,

улица Генерала Воливача 5-29,

улица Михаила Лояна 2-24

улица Рубежная 1,1a, 1 "б", 2-34,

улица Ю.Кондратюка 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140,

переулок Малахитовый 1-15, 2-14,

улица Гвоздичная 20-46, 29-57,

улица Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

улица Ю. Кондратюка 144-204 / 1, 151-169,

улица Можайского 25-69, 40-84,

переулок Больничный Деевка 33,

переулок Малахитовый 26,32,

улица Черногорская 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96,

улица Железнодорожный Город 17,19,

улица Щепкина 3-15, 6,

проспект Нигояна 18,20, 22-26, 4,10,14,16, 40-42,

переулок Железнодорожный Город 9-15, 12-14,

переулок Чумацкий 2-4, 3-5, 9, 14-26,

улица Тесная 1-27, 2-30,27,29,30-34.

улица Бельгийская 1,

проспект Сергея Нигояна 63, 67,

улица Марата 4-6,

улица Качалова 6,

улица Тверская 1,3,4

улица Хвылевого 24

улица Гвардейская 11-33, 24-50,

улица Хвылевого 39-55, 38-48, 55-81, 48-78.

улица Фосфорная 1-5; 2-4, 5,9,11, 11А, 11Т, 13,15.

улица Данила Галицкого 34-42,

улица Коробова 3

Индустриальный район:

улица Молодогвардейская 22

переулок Любарского 104

улица С. Ковалевской, 63, 65, 74, 76, 78,

улица Араратская, 11, 13, 18,

улица Краснопартизанская, 6.

Амур-Нижнеднепровский район:

переулок Таганрожский 13-17,8-12;

улица Терновая 4а, 5

улица Каруны, 45, 49,

улица Бажова, 26, 30

проспект Слобожанский 93,95

улица Таганрожская, 122-222, 107-217

улица Штормовая 115-119,120-134,136,140,141-150,151-155,157,159,156-166,167-179,180-189,190-199,201-206,

переулок Штормовой 4,5,10,12,14,16-19,21-32

улица Богомаза 122,

улица Мольера 44-54,29-41;

улица Спартака 41-59,56-76

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате.