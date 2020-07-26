Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 13:40, 26.07.2020 Обновлено: 14:14, 26.07.2020

В понедельник, 27 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • улица Алены Ган;

  • улица Маневровая;

  • улица Ласточкина;

  • улица Достоевского;

  • улица Сичеславская Набережная, 35;

  • улица Баумана, 4;

  • Крутогорный спуск, 21;

  • улица Литейная, 2;

  • улица Я. Самарского, 2.

Самарский район:

  • улица Ярославны;

  • улица М. Яровой;

  • улица Ивана Купала;

  • улица Радиальная;

  • переулок Дубининский;

  • улица Дубининская;

  • улица Белокаменная;

  • улица Нижегородская;

  • улица Краснобогатырская;

  • улица Палисадная;

  • улица Халхингольская;

  • улица Житняя;

  • улица Гречко 2-74; 41-119, 76-106;

  • улица Домодедовская 19-117, 20-128;

  • улица Подгорная 51-121, 44-104;

  • улица Полевая 1-19, 2-62; 21-79, 64-118а;

  • улица Чаплинская 209-263; 387-265, 218-290.

  • улица Каширская 5-27, 18-38.

Центральный район:

  • проспект Поля 121б;

  • улица Гавриленко 4а, 4б;

  • улица Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15,

  • проспект Яворницкого, 102,

  • улица Княгини Ольги, 3.

Шевченковский район:

  • улица Рибинская 2-80, 102;

  • улица Ярославская 1-75, 2-74;

  • улица Казакова 51-73;

  • улица Толстого 22-30, 1, 9;

  • улица Болгарская 14, 16, 18, 20, 11а, 1-13, 13а, 2;

  • улица Динамо 2-64, 1-71, 27а;

  • улица Генерала Пушкина 1-83;

  • улица Великолуцкая, 15;

  • проспект Рибинский 1-15, 2-20.

  • улица Владимирская 2-28;1-17;

  • улица. Леонтовича 1-47, 2-32;

  • улица Сечевых Стрельцов, 91;

  • улица Карабиновская 17-25;

  • улица Выборная 1.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Л.Кумача 432-101,64-134;

  • улица Лозовая 49;

  • улица Мольера 158-162;

  • улица Рижская 3-87,2-82;

  • улица Боевая 2-18;

  • улица Варваровская 1,9,13-21;

  • улица Новочеркасская 3-63,2-64;

  • улица Поленова 1-59,2-60;

  • улица Гагринская 8-38,27-71;

  • переулок Солончаковый 1-15,1-19;

  • улица Гринченко 109-117.

Новокодакский район:

  • улица Коробова, 26, 8;

  • улица Набережная Заводская, 91б, 92;

  • улица Юрия Кондратюка, 1,5 189;

  • ж/м Парус, 1б, 1е, 1И, 1К, 3, 6;

  • улица Метростроительная, 2б, 4Д;

  • Набережная Заводская, 102Б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар.

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Днепр Жизнь города

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