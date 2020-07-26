Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Несколько районов Днепра останутся без света. odessa-life.od.ua

В понедельник, 27 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

улица Алены Ган;

улица Маневровая;

улица Ласточкина;

улица Достоевского;

улица Сичеславская Набережная, 35;

улица Баумана, 4;

Крутогорный спуск, 21;

улица Литейная, 2;

улица Я. Самарского, 2.

Самарский район:

улица Ярославны;

улица М. Яровой;

улица Ивана Купала;

улица Радиальная;

переулок Дубининский;

улица Дубининская;

улица Белокаменная;

улица Нижегородская;

улица Краснобогатырская;

улица Палисадная;

улица Халхингольская;

улица Житняя;

улица Гречко 2-74; 41-119, 76-106;

улица Домодедовская 19-117, 20-128;

улица Подгорная 51-121, 44-104;

улица Полевая 1-19, 2-62; 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская 209-263; 387-265, 218-290.

улица Каширская 5-27, 18-38.

Центральный район:

проспект Поля 121б;

улица Гавриленко 4а, 4б;

улица Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15,

проспект Яворницкого, 102,

улица Княгини Ольги, 3.

Шевченковский район:

улица Рибинская 2-80, 102;

улица Ярославская 1-75, 2-74;

улица Казакова 51-73;

улица Толстого 22-30, 1, 9;

улица Болгарская 14, 16, 18, 20, 11а, 1-13, 13а, 2;

улица Динамо 2-64, 1-71, 27а;

улица Генерала Пушкина 1-83;

улица Великолуцкая, 15;

проспект Рибинский 1-15, 2-20.

улица Владимирская 2-28;1-17;

улица. Леонтовича 1-47, 2-32;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская 17-25;

улица Выборная 1.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Л.Кумача 432-101,64-134;

улица Лозовая 49;

улица Мольера 158-162;

улица Рижская 3-87,2-82;

улица Боевая 2-18;

улица Варваровская 1,9,13-21;

улица Новочеркасская 3-63,2-64;

улица Поленова 1-59,2-60;

улица Гагринская 8-38,27-71;

переулок Солончаковый 1-15,1-19;

улица Гринченко 109-117.

Новокодакский район:

улица Коробова, 26, 8;

улица Набережная Заводская, 91б, 92;

улица Юрия Кондратюка, 1,5 189;

ж/м Парус, 1б, 1е, 1И, 1К, 3, 6;

улица Метростроительная, 2б, 4Д;

Набережная Заводская, 102Б.

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