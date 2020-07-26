Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Несколько районов Днепра останутся без света. odessa-life.od.ua
В понедельник, 27 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
улица Алены Ган;
улица Маневровая;
улица Ласточкина;
улица Достоевского;
улица Сичеславская Набережная, 35;
улица Баумана, 4;
Крутогорный спуск, 21;
улица Литейная, 2;
улица Я. Самарского, 2.
Самарский район:
улица Ярославны;
улица М. Яровой;
улица Ивана Купала;
улица Радиальная;
переулок Дубининский;
улица Дубининская;
улица Белокаменная;
улица Нижегородская;
улица Краснобогатырская;
улица Палисадная;
улица Халхингольская;
улица Житняя;
улица Гречко 2-74; 41-119, 76-106;
улица Домодедовская 19-117, 20-128;
улица Подгорная 51-121, 44-104;
улица Полевая 1-19, 2-62; 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская 209-263; 387-265, 218-290.
улица Каширская 5-27, 18-38.
Центральный район:
проспект Поля 121б;
улица Гавриленко 4а, 4б;
улица Чапленко, 1, 3, 5, 14, 15,
проспект Яворницкого, 102,
улица Княгини Ольги, 3.
Шевченковский район:
улица Рибинская 2-80, 102;
улица Ярославская 1-75, 2-74;
улица Казакова 51-73;
улица Толстого 22-30, 1, 9;
улица Болгарская 14, 16, 18, 20, 11а, 1-13, 13а, 2;
улица Динамо 2-64, 1-71, 27а;
улица Генерала Пушкина 1-83;
улица Великолуцкая, 15;
проспект Рибинский 1-15, 2-20.
улица Владимирская 2-28;1-17;
улица. Леонтовича 1-47, 2-32;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская 17-25;
улица Выборная 1.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Л.Кумача 432-101,64-134;
улица Лозовая 49;
улица Мольера 158-162;
улица Рижская 3-87,2-82;
улица Боевая 2-18;
улица Варваровская 1,9,13-21;
улица Новочеркасская 3-63,2-64;
улица Поленова 1-59,2-60;
улица Гагринская 8-38,27-71;
переулок Солончаковый 1-15,1-19;
улица Гринченко 109-117.
Новокодакский район:
улица Коробова, 26, 8;
улица Набережная Заводская, 91б, 92;
улица Юрия Кондратюка, 1,5 189;
ж/м Парус, 1б, 1е, 1И, 1К, 3, 6;
улица Метростроительная, 2б, 4Д;
Набережная Заводская, 102Б.
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