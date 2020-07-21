Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Несколько районов Днепра останутся без света. mukachevo.net
В среду, 22 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Центральный район:
улица Шмидта, 7, 9;
улица Комсомольская, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.
Соборный район:
улица Николая Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;
улица Глазунова;
улица Ботаническая;
улица Бронетанковая, 3 — 25;
улица Достоевская;
улица Чернышевского, 1, 1а, 1д, 2, 4;
улица Спасская, 7, 9;
улица Севастопольская, 1, 3, 5 — 11;
улица Фурманова, 17, 20;
улица 1-й Бригадной, 8;
площадь Соборная, 6.
Шевченковский район:
улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;
улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
улица Сечевых Стрельцов, 91;
улица Карабиновская, 17 — 25;
улица Выборная, 1;
улица Генерала Пушкина, 1 — 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;
улица Катерины Мессарош, 35 — 79, 44 — 88;
улица Запорожское шоссе, 38;
проспект Пушкина, 1 — 5;
переулок Ушинского, 2, 2б;
улица Херсонская, 1, 2, 3, 4, 5;
улица Святослава Храброго, 33, 37;
улица Рыбинская, 2 — 80, 102;
улица Ярославская, 1 — 75, 2 — 74;
улица Казакова, 51 — 73;
улица Толстого, 1, 9, 22 — 30;
улица Болгарская, 1 — 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;
улица Динамо, 1 — 71, 2 — 64, 27а;
улица Великолуцкая, 15;
переулок Рыбинский.
Самарский район:
улица Роторная, 17 — 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;
улица 20-летия Победы, 1 — 7, 2, 4;
улица Карагандинская, 1 — 7.
Амур-Нижнеднепровский район:
проспект Мира, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;
улица Захарченко, 2;
переулок Вольный, 2а;
улица Амурская, 1 — 33, 2 — 34;
улица Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;
улица Верещагина, 1 — 29, 2 — 30;
улица Менделеева, 1 — 47, 2 — 52;
улица Янтарная, 54, 56, 66, 68;
улица Шолохова, 35, 39;
улица Боевая, 2 — 18;
улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;
улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;
улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;
улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;
переулок Солончаковый, 1 — 15, 17, 19;
улица Гринченко, 109 — 117;
улица Казахстанская, 5 — 23, 6 — 36;
улица Минусинская, 17 — 206;
улица Заярская, 1 — 65а;
улица Ингульская;
улица Береговая, 123, 153;
переулок Ижевский, 5, 6, 7, 8.
Индустриальный район:
улица Донецкое шоссе, 123, 125, 129, 131, 135;
улица Николая Михновского, 2, 4, 10.
Новокодакский район:
улица Каменская, 22, 24, 31;
улица Коксовая, 12, 12а, 16, 19;
улица Лысенко, 1, 2 — 10, 3д, 3ж;
улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;
улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;
улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;
улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;
улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;
улица Порохова, 1 — 35, 2 — 28, 30 — 66, 37 — 83;
улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 36, 38, 38а;
улица Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;
улица Писемского, 21/1;
улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;
переулок Володайского, 1 — 11, 2 — 24;
улица Володайская, 1 — 25, 2 — 34;
улица Первомайская, 45;
переулок Первомайский, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;
улица Юрия Кондратюка, 264 — 280, 273 — 317;
улица Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;
улица Писемского, 2 — 84, 3 — 77;
улица Лысенко, 12, 14;
улица Рудная, 1 — 17, 2 — 26, 273 — 317, 280;
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину.