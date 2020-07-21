Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Несколько районов Днепра останутся без света. mukachevo.net

В среду, 22 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

улица Шмидта, 7, 9;

улица Комсомольская, 74а, 74б, 74в, 76, 78, 80, 82.

Соборный район:

улица Николая Гнатюка, 15 — 57, 28 — 84;

улица Глазунова;

улица Ботаническая;

улица Бронетанковая, 3 — 25;

улица Достоевская;

улица Чернышевского, 1, 1а, 1д, 2, 4;

улица Спасская, 7, 9;

улица Севастопольская, 1, 3, 5 — 11;

улица Фурманова, 17, 20;

улица 1-й Бригадной, 8;

площадь Соборная, 6.

Шевченковский район:

улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17 — 25;

улица Выборная, 1;

улица Генерала Пушкина, 1 — 83, 26, 34, 36, 38, 38а, 85, 89 — 91, 103;

улица Катерины Мессарош, 35 — 79, 44 — 88;

улица Запорожское шоссе, 38;

проспект Пушкина, 1 — 5;

переулок Ушинского, 2, 2б;

улица Херсонская, 1, 2, 3, 4, 5;

улица Святослава Храброго, 33, 37;

улица Рыбинская, 2 — 80, 102;

улица Ярославская, 1 — 75, 2 — 74;

улица Казакова, 51 — 73;

улица Толстого, 1, 9, 22 — 30;

улица Болгарская, 1 — 13, 11а, 13а, 14, 16, 18, 20;

улица Динамо, 1 — 71, 2 — 64, 27а;

улица Великолуцкая, 15;

переулок Рыбинский.

Самарский район:

улица Роторная, 17 — 27, 21а, 23а, 23б, 12а, 12д;

улица 20-летия Победы, 1 — 7, 2, 4;

улица Карагандинская, 1 — 7.

Амур-Нижнеднепровский район:

проспект Мира, 18, 71, 75, 73, 61, 63, 75а, 101;

улица Захарченко, 2;

переулок Вольный, 2а;

улица Амурская, 1 — 33, 2 — 34;

улица Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;

улица Верещагина, 1 — 29, 2 — 30;

улица Менделеева, 1 — 47, 2 — 52;

улица Янтарная, 54, 56, 66, 68;

улица Шолохова, 35, 39;

улица Боевая, 2 — 18;

улица Варваровская, 1, 9, 13 — 21;

улица Новочеркасская, 2 — 64, 3 — 63;

улица Поленова, 1 — 59, 2 — 60;

улица Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;

переулок Солончаковый, 1 — 15, 17, 19;

улица Гринченко, 109 — 117;

улица Казахстанская, 5 — 23, 6 — 36;

улица Минусинская, 17 — 206;

улица Заярская, 1 — 65а;

улица Ингульская;

улица Береговая, 123, 153;

переулок Ижевский, 5, 6, 7, 8.

Индустриальный район:

улица Донецкое шоссе, 123, 125, 129, 131, 135;

улица Николая Михновского, 2, 4, 10.

Новокодакский район:

улица Каменская, 22, 24, 31;

улица Коксовая, 12, 12а, 16, 19;

улица Лысенко, 1, 2 — 10, 3д, 3ж;

улица Цветущая, 1 — 25, 2 — 42;

улица Энтузиастов, 1 — 37, 2 — 30;

улица Солнечная, 1 — 7, 2 — 22;

улица Иллюшина, 1 — 7а, 2 — 8, 9 — 53, 10 — 44;

улица Гайдамацкая, 30/2 — 86, 35 — 89;

улица Порохова, 1 — 35, 2 — 28, 30 — 66, 37 — 83;

улица Жигулевская, 1 — 37, 2 — 36, 38, 38а;

улица Мытищенская, 1 — 39, 2 — 34;

улица Писемского, 21/1;

улица Юпитерная, 1 — 19, 2 — 16;

переулок Володайского, 1 — 11, 2 — 24;

улица Володайская, 1 — 25, 2 — 34;

улица Первомайская, 45;

переулок Первомайский, 1 — 7, 2 — 20, 27 — 31;

улица Юрия Кондратюка, 264 — 280, 273 — 317;

улица Добровольная, 1 — 51, 4 — 36;

улица Писемского, 2 — 84, 3 — 77;

улица Лысенко, 12, 14;

улица Рудная, 1 — 17, 2 — 26, 273 — 317, 280;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину.