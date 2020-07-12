Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Несколько районов Днепра останутся без света. forpostsevastopol.ru

В воскресенье, 12 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Ган;

ул. Маневровая;

ул. Ласточкина;

ул. Достоевского;

ул. Гречко, 76 — 106, 41 — 118;

ул. Полевая, 23 — 79, 64 — 118;

ул. Чаплинская, 265 — 361, 218 — 290.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Гагринская, 8 — 38, 27 — 71;

пер. Солончаковый, 1 — 15, 1 — 19;

ул. Гринченко, 109 — 117;

ул. Боевая, 2 — 18;

ул. Варваровская, 1, 9, 13 — 21;

ул. Новочеркасская, 3 — 63, 2 — 64;

ул. Поленова, 1 — 59, 2 — 60;

ул. Конноспортивная, 70, 74, 76, 82, 86, 23, 39, 24, 27;

ул. Моховая, 115е, ж, б; 131, 121а, 123а, 131а, 167д, 179а, 175а, 173б, 185а, 185б, 187а;

ул. Шпакова, 22;

ул. Рабкоровская, 108 — 116, 75 — 79;

пер. Касьяновський, 36;

ул. Передовая, 681 — 735.

Новокодакский район:

ул. Библиотечная, 1 — 13, 2 — 14;

ул. Больничная, 17, 19, 2 — 48, 30 — 77;

пер. Больничный, 3 — 45, 20, 22;

ул. Лояна, 26 — 116;

пер. Звездный, 1 — 11, 2 — 48;

ул. Кохановская, 41, 43а.

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