Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 10 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Фурманова, 7,9,13/15;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Артюшенко, 78-84,106;
ул. Бокова, 1,7,9;
ул. Крюковская, 1-45,2-24;
ул. Михайловская, 75-99,78-102;
ул. Отечественная, 15-47,2-8;
ул. Таганрожская, 1-33,2-44;
ул. Боевая, 2-18;
ул. Варваровская, 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;
ул. Поленова, 1-59,2-60;
ул. Гагринська, 8-38,27-71;
пер. Солончаковый, 1-15,1-19;
ул. Гринченко, 109-117.
Новокодакский район:
ул. Каменская, 22, 24;
ул. Воссоединения, 25;
ул. Коксовая, 12, 19;
пер. Черкасский, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;
ул. Черкасская, 1-101, 2-22, 66-90.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 9 по 11 июля объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 – желтый.