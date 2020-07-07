Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Несколько районов Днепра останутся без света. sima-land.ru
В среду, 8 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Центральный район:
улица Владимирская 1-17,2-28;
улица Кабардиновская 17-25;
улица Саксаганского 9-27,2-30;
улица Леонтовича 1-47,2-32;
улица Выборная 1.
Самарский район:
улица Песчаная 1-5,2-8;
улица Дежнева 69 / 1,69 / 2,120-152, 57-79;
улица Путевая 3;
улица Нагатинская 1-19,2,4.
Соборный район:
бульвар Славы 8;
проспект Героев 19;
улица Гетьмана Петра Дорошенко 12; 14;
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Ферганская 1-47,4-46;
улица Богомаза 127-175,124-154;
улица Трансформаторная 1-53;
улица Смарагдова 4,8-10;
переулок Изумрудный 1-33,2-20;
улица Котляревского;
улица Бойова 2-18;
улица Варваривская 1,9,13-21;
улица Новочеркасская 3-63,2-64;
улица Поленова 1-59,2-60;
улица Гагринская 8-38,27-71;
переулок Солончаковый 1-15,1-19;
улица Гринченко 109-117.
Новокодакский район:
улица Сумская, 25-29, 29б, 26, 30;
улица Беренге, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;
улица Фланговая, 29-41, 53, 30-58;
улица Демократическая, 9-25, 10-32;
улица Докучаева, 24;
проспект Металлургов, 40-48, 50-54; 41, 41А, 43, 43А, 42;
улица Данилы Галицкого, 52, 65, 81, 83, 85;
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