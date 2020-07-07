Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 8 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

улица Владимирская 1-17,2-28;

улица Кабардиновская 17-25;

улица Саксаганского 9-27,2-30;

улица Леонтовича 1-47,2-32;

улица Выборная 1.

Самарский район:

улица Песчаная 1-5,2-8;

улица Дежнева 69 / 1,69 / 2,120-152, 57-79;

улица Путевая 3;

улица Нагатинская 1-19,2,4.

Соборный район:

бульвар Славы 8;

проспект Героев 19;

улица Гетьмана Петра Дорошенко 12; 14;

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Ферганская 1-47,4-46;

улица Богомаза 127-175,124-154;

улица Трансформаторная 1-53;

улица Смарагдова 4,8-10;

переулок Изумрудный 1-33,2-20;

улица Котляревского;

улица Бойова 2-18;

улица Варваривская 1,9,13-21;

улица Новочеркасская 3-63,2-64;

улица Поленова 1-59,2-60;

улица Гагринская 8-38,27-71;

переулок Солончаковый 1-15,1-19;

улица Гринченко 109-117.

Новокодакский район:

улица Сумская, 25-29, 29б, 26, 30;

улица Беренге, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;

улица Фланговая, 29-41, 53, 30-58;

улица Демократическая, 9-25, 10-32;

улица Докучаева, 24;

проспект Металлургов, 40-48, 50-54; 41, 41А, 43, 43А, 42;

улица Данилы Галицкого, 52, 65, 81, 83, 85;

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.