Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Отключение света в Днепре. forpostsevastopol.ru
В понедельник, 29 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
улица Ярославны;
улица Яровой;
улица Ивана Купала;
улица Радиальная;
переулок Дубининский;
улица Дубининская;
улица Белокаменная;
улица Нижнегородская;
улица Пшеничная;
улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;
улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;
улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;
улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;
улица Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;
Амур-Нижнеднепровский район:
переулок Снайперский, 1 — 3, 4 — 6;
переулок Шефский, 2 — 14, 19 — 21;
улица Шефская, 59 — 119, 66 — 120, 122 — 138, 127 — 151;
улица Межевая, 2 — 30, 4б;
улица Алуштинская, 1а, 1б, 1в, 1г, 5а, 7, 7а, 11, 13 — 29;
улица Водопроводная, 46, 75 — 77;
улица Лазаревская, 2 — 16;
улица Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;
переулок Тайговый, 1, 2 — 10;
улица Анадырская, 12 — 14б;
улица Приозерная, 20а;
переулок Анадырский, 7 — 29.
Чечеловский район:
улица Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;
улица Новопавелецкая, 21 — 51, 24 — 54;
улица Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;
улица Новошкольная,26а — 46, 35 — 63, 48 — 58, 75 — 105;
улица Высокогорная, 70 — 98, 73 — 99а;
улица Стадионная, 38 — 64.
Новокодакский район:
улица Белореченская, 1 — 31, 2 — 16/1;
улица Докучаева, 1 — 17, 4 — 16, 16, 16а, 18/2;
улица Добролюбова, 1 — 21, 2 — 22;
улица Киевская, 1 — 21, 4 — 42, 44;
улица Героев Революции, 2 — 26, 3 — 32;
улица Металлургическая, 1 — 7, 2, 6, 8;
улица Тенистая, 2 — 8, 3 — 5;
улица Сухановская, 1, 2;
улица Алмазная, 1/2.
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