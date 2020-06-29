Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 29 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

улица Ярославны;

улица Яровой;

улица Ивана Купала;

улица Радиальная;

переулок Дубининский;

улица Дубининская;

улица Белокаменная;

улица Нижнегородская;

улица Пшеничная;

улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;

улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;

улица Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;

Амур-Нижнеднепровский район:

переулок Снайперский, 1 — 3, 4 — 6;

переулок Шефский, 2 — 14, 19 — 21;

улица Шефская, 59 — 119, 66 — 120, 122 — 138, 127 — 151;

улица Межевая, 2 — 30, 4б;

улица Алуштинская, 1а, 1б, 1в, 1г, 5а, 7, 7а, 11, 13 — 29;

улица Водопроводная, 46, 75 — 77;

улица Лазаревская, 2 — 16;

улица Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;

переулок Тайговый, 1, 2 — 10;

улица Анадырская, 12 — 14б;

улица Приозерная, 20а;

переулок Анадырский, 7 — 29.

Чечеловский район:

улица Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

улица Новопавелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

улица Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

улица Новошкольная,26а — 46, 35 — 63, 48 — 58, 75 — 105;

улица Высокогорная, 70 — 98, 73 — 99а;

улица Стадионная, 38 — 64.

Новокодакский район:

улица Белореченская, 1 — 31, 2 — 16/1;

улица Докучаева, 1 — 17, 4 — 16, 16, 16а, 18/2;

улица Добролюбова, 1 — 21, 2 — 22;

улица Киевская, 1 — 21, 4 — 42, 44;

улица Героев Революции, 2 — 26, 3 — 32;

улица Металлургическая, 1 — 7, 2, 6, 8;

улица Тенистая, 2 — 8, 3 — 5;

улица Сухановская, 1, 2;

улица Алмазная, 1/2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.