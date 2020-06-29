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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская
Жизнь города
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Отключение света в Днепре. forpostsevastopol.ru

В понедельник, 29 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

  • улица Ярославны;

  • улица Яровой;

  • улица Ивана Купала;

  • улица Радиальная;

  • переулок Дубининский;

  • улица Дубининская;

  • улица Белокаменная;

  • улица Нижнегородская;

  • улица Пшеничная;

  • улица Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

  • улица Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

  • улица Подгорная, 44 — 104, 51 — 121;

  • улица Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 21 — 79, 64 — 118а;

  • улица Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 218 — 290, 265 — 387;

Амур-Нижнеднепровский район:

  • переулок Снайперский, 1 — 3, 4 — 6;

  • переулок Шефский, 2 — 14, 19 — 21;

  • улица Шефская, 59 — 119, 66 — 120, 122 — 138, 127 — 151;

  • улица Межевая, 2 — 30, 4б;

  • улица Алуштинская, 1а, 1б, 1в, 1г, 5а, 7, 7а, 11, 13 — 29;

  • улица Водопроводная, 46, 75 — 77;

  • улица Лазаревская, 2 — 16;

  • улица Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;

  • переулок Тайговый, 1, 2 — 10;

  • улица Анадырская, 12 — 14б;

  • улица Приозерная, 20а;

  • переулок Анадырский, 7 — 29.

Чечеловский район:

  • улица Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

  • улица Новопавелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

  • улица Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

  • улица Новошкольная,26а — 46, 35 — 63, 48 — 58, 75 — 105;

  • улица Высокогорная, 70 — 98, 73 — 99а;

  • улица Стадионная, 38 — 64.

Новокодакский район:

  • улица Белореченская, 1 — 31, 2 — 16/1;

  • улица Докучаева, 1 — 17, 4 — 16, 16, 16а, 18/2;

  • улица Добролюбова, 1 — 21, 2 — 22;

  • улица Киевская, 1 — 21, 4 — 42, 44;

  • улица Героев Революции, 2 — 26, 3 — 32;

  • улица Металлургическая, 1 — 7, 2, 6, 8;

  • улица Тенистая, 2 — 8, 3 — 5;

  • улица Сухановская, 1, 2;

  • улица Алмазная, 1/2.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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