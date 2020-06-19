Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 19 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Краснодонская, 2-71;

пр. Металлургов, 3, 45-65;

ул. Беринга, 31-126;

пер. Беринга, 1-55;

ул. Ковельская, 40-118;

ул. Тупиковая, 18-42;

ул. Шишкина, 18а-57;

туп. Шишкина, 1-18;

ул. Сеченова, 1-32;

ул. Демократичная, 27-42;

ул. Сумская, 28-91;

туп. Клубничный, 1-37;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1-21;

ул. Чеботарева, 1-24;

ул. Грозненская, 1-22;

ул. Горская, 31-51;

ул. Тираспольская, 1-50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1-15;

ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

ул. Коммунаровская, 87-99, 103-109, 112-204/1;

пер. Малахитовый, 1-15,26,32а;

ул. Гвоздичная, 20-57;

ул. Кармелюка, 46-63;

ул. Можайского, 25-84;

пер. Больничный, 33;

ул. Черногорская 35-92, 96, 100-108

ул. Данилы Галицкого, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34

ул. Куприна 2,3,

ул. Числовая 2-20,

ул. Вербная 6,8,7,

просп.Свободи 2-29

ул.Коккинаки 5-18,

пер.Черноусовский 6-8,

ул. Юрия Кондратюка, 1, 11, 11б, 11г;

бульвар Рубиновый, 5, 5б;

ж/м Красный камень, 12а, 12;

ул. Набережна Заводская, 97а, 97д;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Минская 1-9;

пер. С.Перовской 4-8;

пер. Знаменский 2-8;

ул. Знаменовская 43,20,35;

ул. Тбилисская 17-27,12-36;

ул. С.Перовской 10

Индустриальный район:

ул. Запорожская 2;

ул. Прапорная 28-36;

ул. Каневская 1-13, 17-60/1;

ул. Кожемяки, 22-38, 41-43;

туп. Тютюнника 1;

ул.Полтавская, 7-9, 15-19

Самарский район:

ул. Немировича-Данченка 6, 6д, 60-64, 68

ул. Дачная 89-91 ,

ул. Листопадная 1А,1Б,3, 9а-13а

Дома МЖБК

ул. Эстафетная 9А,11А,13А,

Насосная станция

ул. А.Барто 15-19;

ул. 20-летия Победы 55, 55а, 55г, 51, 68;

Соборный район:

ул. Мандрыковская

Центральный район:

ул. Л.Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6,

пр. А.Поля, 113, 113а, 115.

Шевченковский район:

ул. Платовая,

ул. Черешневая

ул. Кургановская, 1-32, 35-49,

ул. Дегтярева, 1-5а, 13, 17,

пер. Сорочинский, 2, 6, 16, 18, 27, 29.

ул. Владимирская 2-28;

ул. Леонтовича, 1-47;

ул. Саксаганского, 1-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная 1

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.