Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Отключение света в Днепре
В пятницу, 19 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Краснодонская, 2-71;
пр. Металлургов, 3, 45-65;
ул. Беринга, 31-126;
пер. Беринга, 1-55;
ул. Ковельская, 40-118;
ул. Тупиковая, 18-42;
ул. Шишкина, 18а-57;
туп. Шишкина, 1-18;
ул. Сеченова, 1-32;
ул. Демократичная, 27-42;
ул. Сумская, 28-91;
туп. Клубничный, 1-37;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1-21;
ул. Чеботарева, 1-24;
ул. Грозненская, 1-22;
ул. Горская, 31-51;
ул. Тираспольская, 1-50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1-15;
ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;
ул. Коммунаровская, 87-99, 103-109, 112-204/1;
пер. Малахитовый, 1-15,26,32а;
ул. Гвоздичная, 20-57;
ул. Кармелюка, 46-63;
ул. Можайского, 25-84;
пер. Больничный, 33;
ул. Черногорская 35-92, 96, 100-108
ул. Данилы Галицкого, 9а, 9б, 21, 23, 25, 27, 34
ул. Куприна 2,3,
ул. Числовая 2-20,
ул. Вербная 6,8,7,
просп.Свободи 2-29
ул.Коккинаки 5-18,
пер.Черноусовский 6-8,
ул. Юрия Кондратюка, 1, 11, 11б, 11г;
бульвар Рубиновый, 5, 5б;
ж/м Красный камень, 12а, 12;
ул. Набережна Заводская, 97а, 97д;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Минская 1-9;
пер. С.Перовской 4-8;
пер. Знаменский 2-8;
ул. Знаменовская 43,20,35;
ул. Тбилисская 17-27,12-36;
ул. С.Перовской 10
Индустриальный район:
ул. Запорожская 2;
ул. Прапорная 28-36;
ул. Каневская 1-13, 17-60/1;
ул. Кожемяки, 22-38, 41-43;
туп. Тютюнника 1;
ул.Полтавская, 7-9, 15-19
Самарский район:
ул. Немировича-Данченка 6, 6д, 60-64, 68
ул. Дачная 89-91 ,
ул. Листопадная 1А,1Б,3, 9а-13а
Дома МЖБК
ул. Эстафетная 9А,11А,13А,
Насосная станция
ул. А.Барто 15-19;
ул. 20-летия Победы 55, 55а, 55г, 51, 68;
Соборный район:
ул. Мандрыковская
Центральный район:
ул. Л.Стромцова, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 6,
пр. А.Поля, 113, 113а, 115.
Шевченковский район:
ул. Платовая,
ул. Черешневая
ул. Кургановская, 1-32, 35-49,
ул. Дегтярева, 1-5а, 13, 17,
пер. Сорочинский, 2, 6, 16, 18, 27, 29.
ул. Владимирская 2-28;
ул. Леонтовича, 1-47;
ул. Саксаганского, 1-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная 1
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