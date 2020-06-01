Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Во вторник, 2 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
Крутогорный спуск, 19;
ул. Якова Самарского, 6.
ул. Телевизионная, 2.
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 1-17,2-28;
ул. Кабардинская, 17-25;
ул. Саксаганская, 9-27,2-30;
ул. Леонтовича, 1-47,2-32;
ул. Выборная, 1;
просп. Дмитрия Яворницкого, 67,69,71;
ул. Челюскина, 8.
Индустриальный район:
пер. Свободный, 4, 4а, 4б, 4в, 4 г, 6;
пр. Мира, 12а, 12б, 12в, 12г, 12е, 12д;
ул. Березинская, 33, 35, 37.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Тургенева, 2-28, 1-35;
ул. Желябова, 2-78, 1-65;
ул. Некрасова, 2-14, 1-11;
ул. Раздельная, 2-26, 1-37;
ул. Кольцовская, 1-27, 2-24/30;
ул. Пушкина, 6-34;
ул. Лермонтова, 2-35, 1-33;
ул. Промышленная 4-98, 3-95;
ул. Волоколамская, 2-24/33;
ул. Андрусенко, 12, 1-34;
ул. Артюшенко, 58-106;
ул. Отечественная, 3;
ул. Гребинки, 1-40;
ул. Северодвинская, 1-14;
пер. Шоссейный, 15.
Центральный район:
пр. О.Поля, 21.
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