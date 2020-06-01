Главная Новости
1 июня • обновлено в 18:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир
Все статьи автора

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

954
Читать материал на украинском

Во вторник, 2 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

lotsia.com.ua

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • Крутогорный спуск, 19;

  • ул. Якова Самарского, 6.

  • ул. Телевизионная, 2.

Шевченковский район:

  • ул. Владимирская, 1-17,2-28;

  • ул. Кабардинская, 17-25;

  • ул. Саксаганская, 9-27,2-30;

  • ул. Леонтовича, 1-47,2-32;

  • ул. Выборная, 1;

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 67,69,71;

  • ул. Челюскина, 8.

Индустриальный район:

  • пер. Свободный, 4, 4а, 4б, 4в, 4 г, 6;

  • пр. Мира, 12а, 12б, 12в, 12г, 12е, 12д;

  • ул. Березинская, 33, 35, 37.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Тургенева, 2-28, 1-35;

  • ул. Желябова, 2-78, 1-65;

  • ул. Некрасова, 2-14, 1-11;

  • ул. Раздельная, 2-26, 1-37;

  • ул. Кольцовская, 1-27, 2-24/30;

  • ул. Пушкина, 6-34;

  • ул. Лермонтова, 2-35, 1-33;

  • ул. Промышленная 4-98, 3-95;

  • ул. Волоколамская, 2-24/33;

  • ул. Андрусенко, 12, 1-34;

  • ул. Артюшенко, 58-106;

  • ул. Отечественная, 3;

  • ул. Гребинки, 1-40;

  • ул. Северодвинская, 1-14;

  • пер. Шоссейный, 15.

Центральный район:

  • пр. О.Поля, 21.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги