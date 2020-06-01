Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 2 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света lotsia.com.ua

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

Крутогорный спуск, 19;

ул. Якова Самарского, 6.

ул. Телевизионная, 2.

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 1-17,2-28;

ул. Кабардинская, 17-25;

ул. Саксаганская, 9-27,2-30;

ул. Леонтовича, 1-47,2-32;

ул. Выборная, 1;

просп. Дмитрия Яворницкого, 67,69,71;

ул. Челюскина, 8.

Индустриальный район:

пер. Свободный, 4, 4а, 4б, 4в, 4 г, 6;

пр. Мира, 12а, 12б, 12в, 12г, 12е, 12д;

ул. Березинская, 33, 35, 37.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Тургенева, 2-28, 1-35;

ул. Желябова, 2-78, 1-65;

ул. Некрасова, 2-14, 1-11;

ул. Раздельная, 2-26, 1-37;

ул. Кольцовская, 1-27, 2-24/30;

ул. Пушкина, 6-34;

ул. Лермонтова, 2-35, 1-33;

ул. Промышленная 4-98, 3-95;

ул. Волоколамская, 2-24/33;

ул. Андрусенко, 12, 1-34;

ул. Артюшенко, 58-106;

ул. Отечественная, 3;

ул. Гребинки, 1-40;

ул. Северодвинская, 1-14;

пер. Шоссейный, 15.

Центральный район:

пр. О.Поля, 21.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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