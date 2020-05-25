Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 07:30, 25.05.2020

В понедельник, 25 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
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Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Ижевская, 14-246, 55-163;

  • пер. Освобождения, 1-27; 8-72, 31-51;

  • ул. Рылеева, 148-224, 223-251;

  • ул. Житомирская, 5-169, 2-124;

  • пер. Донецкий, 9-13, 18-22;

  • пер. Житомирский, 1-61, 2-6;

  • вул. Кемеровская, 76-88, 115-137;

  • пер. Ижевский, Садовое общество "Стрелка-2";

Индустриальный район:

  • пр. Мира, 2, 2а, 77 - 81, 83-87, 89-91, 93, 95-95, 200-200;

  • ул. Щербины;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Днепр Жизнь города

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