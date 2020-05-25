Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 25 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
lotsia.com.ua
Свет отключат по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Ижевская, 14-246, 55-163;
пер. Освобождения, 1-27; 8-72, 31-51;
ул. Рылеева, 148-224, 223-251;
ул. Житомирская, 5-169, 2-124;
пер. Донецкий, 9-13, 18-22;
пер. Житомирский, 1-61, 2-6;
вул. Кемеровская, 76-88, 115-137;
пер. Ижевский, Садовое общество "Стрелка-2";
Индустриальный район:
пр. Мира, 2, 2а, 77 - 81, 83-87, 89-91, 93, 95-95, 200-200;
ул. Щербины;
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