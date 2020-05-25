Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 25 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре lotsia.com.ua

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Ижевская, 14-246, 55-163;

пер. Освобождения, 1-27; 8-72, 31-51;

ул. Рылеева, 148-224, 223-251;

ул. Житомирская, 5-169, 2-124;

пер. Донецкий, 9-13, 18-22;

пер. Житомирский, 1-61, 2-6;

вул. Кемеровская, 76-88, 115-137;

пер. Ижевский, Садовое общество "Стрелка-2";

Индустриальный район:

пр. Мира, 2, 2а, 77 - 81, 83-87, 89-91, 93, 95-95, 200-200;

ул. Щербины;

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