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21 мая • обновлено в 07:55
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Карина Бондаренко
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В четверг, 21 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Чечеловский район:

  • ул. Философская, 62.

Новокодакский район:

  • ул. Береговая, 11, фирма.

  • ул. Старый шлях, 79 — 83, 89 — 227, 128 — 200, 202 — 216;

  • ул. Береговая, 1 — 7, 2 — 16;

  • ул. Извилистая, 2 — 36;

  • ул. Заборинская, 3 — 11, 6 — 10а;

  • ул. Золотоосенняя, 80 — 88, 103 — 105, 113 — 121;

  • ул. Юбилейная, 12;

  • ул. Горная, 1 — 19, 2 — 10;

  • Таромский рыбхоз;

  • ул. Мостовая, 1 — 43, 2 — 34, 34а, 36, 38 — 84, 51;

  • ул. Андрющенко, 2 — 60.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Береговая, 190 — 196;

  • ул. Терновая, 4, 5;

  • ул. Штормовая, 120 — 206, 115 — 201;

  • пер. Терновый, 4 — 18;

  • пер. Штормовой, 4 — 24, 5 — 19;

  • пер. Таганрогский, 1 — 7;

  • ул. Величко, 75 — 123, 113 — 127;

  • ул. Юревская, 14 — 38, 19 — 41;

  • ул. Дарницкая, 5 — 11;

  • ул. Временная, 11 — 23, 2 — 8;

  • ул. Новосамарская, 1, 5 — 13, 6 — 10;

  • ул. Шухлинская, 12 — 20;

  • ул. Углическая, 15 — 21, 24 — 28;

  • ул. Полтавская, 2, 3, 8;

  • пр. Слобожанский, 15, 15а.

Самарский район:

  • ул. Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;

  • ул. Активистов;

  • ул. Богородицкая;

  • ул. Олешковсская;

  • ул. Таврийская;

  • ул. Грушевского.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост через залив Каховского водохранилища.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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