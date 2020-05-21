Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 21 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Чечеловский район:
ул. Философская, 62.
Новокодакский район:
ул. Береговая, 11, фирма.
ул. Старый шлях, 79 — 83, 89 — 227, 128 — 200, 202 — 216;
ул. Береговая, 1 — 7, 2 — 16;
ул. Извилистая, 2 — 36;
ул. Заборинская, 3 — 11, 6 — 10а;
ул. Золотоосенняя, 80 — 88, 103 — 105, 113 — 121;
ул. Юбилейная, 12;
ул. Горная, 1 — 19, 2 — 10;
Таромский рыбхоз;
ул. Мостовая, 1 — 43, 2 — 34, 34а, 36, 38 — 84, 51;
ул. Андрющенко, 2 — 60.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Береговая, 190 — 196;
ул. Терновая, 4, 5;
ул. Штормовая, 120 — 206, 115 — 201;
пер. Терновый, 4 — 18;
пер. Штормовой, 4 — 24, 5 — 19;
пер. Таганрогский, 1 — 7;
ул. Величко, 75 — 123, 113 — 127;
ул. Юревская, 14 — 38, 19 — 41;
ул. Дарницкая, 5 — 11;
ул. Временная, 11 — 23, 2 — 8;
ул. Новосамарская, 1, 5 — 13, 6 — 10;
ул. Шухлинская, 12 — 20;
ул. Углическая, 15 — 21, 24 — 28;
ул. Полтавская, 2, 3, 8;
пр. Слобожанский, 15, 15а.
Самарский район:
ул. Гаванская, 15, 15а, 15д, 17, 17б, 19;
ул. Активистов;
ул. Богородицкая;
ул. Олешковсская;
ул. Таврийская;
ул. Грушевского.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост через залив Каховского водохранилища.
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