Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 19 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре nashkiev.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Новокодакский район:

ул. Павла Бута, 9 — 29, 23 — 46, 44а;

ул. Щаденко, 30;

пер. Скадовского, 2, 3, 5;

ул. Квитки-Основьяненко, 14 — 22;

ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;

ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;

ул. Куриная, 1 — 41, 2 — 28;

магазин "Авоська".

Самарский район:

ул. Кольская, 17, 19;

ул. Василия Симоненко, 11 — 15, 18 — 28, 22а;

ул. Электрическая, 15 — 27, 21а;

ул. Рассветная, 13 — 21, 13а, 13г, 15а, 15д;

ул. Космонавта Волкова, 11а.

Индустриальный район:

ул. Донецкое шоссе, 15;

ул. Биляева, 16 — блок 3,4.

Чечеловский район:

ул. Рабочая, 24а.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Делегатская, 5 — 35, 8 — 40а;

ул. Каляева, 12 — 32, 52, 54;

ул. Камышова, 1 — 11, 2 — 38;

пер. Камышовый, 2;

пер. Карповый, 2, 5 — 9;

ул. Трансформаторная, 8;

ул. Богомаза, 196, 198, 200;

ул. Крушельницкой, 18, 20;

ул. Кубанская, 6 — 58, 23 — 75, 61, 61м, 61я;

ул. Ветренная, 76 — 82, 95 — 105;

ул. Донецкое шоссе, 120, 122, 124;

пер. Радомский, 1 — 7, 24;

пер. Березовый, 1 — 7, 2 — 10;

ул. Парниковая, 7 — 23, 8 — 20;

ул. Янтарная, 28.

Соборный район:

ул. Василия Жуковского, 25 — 35;

ул. Паторжинского, 7, 8;

ул. Олеся Гончара, 8 — 14.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 18 мая, в Днепре на жилом массиве Приднепровск произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Lanos и мопеда.

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