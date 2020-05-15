Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 15 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Шевченковский район:
ул. Великолуцкая, 3 — 65, 4 — 76;
ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76 — 130, 77 — 129;
ул. Динамо, 53, 66 — 120, 67, 75 — 123;
ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;
ул. Генерала Пушкина, 85 — 125;
ул. Рыбинская, 52а, 55;
ул. Шевченко, 22, 33 — 47;
ул. Яворницкого, 45г.
ул. Большая Диевская, 4 (2корп, 3 корп, 4 корп, 5 корп.), 8, 45, 46;
ул. Шодуаровская, 10б.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Щукина, 59 — 115;
ул. Ингульская, 1 — 57;
ул. Новочеркасская, 88 — 211б;
ул. Гусиная, 2 — 140;
ул. Делегатская, 118 — 168;
ул. Робеспьера, 11 — 27;
пер. Ингульский, 1 — 30;
пер. Новочеркасский, 1 — 29;
пер. Поленова, 1 — 62;
пер. Робеспьера, 1 — 2.
Индустриальный район:
ул. Байкальская, 3 — 5, 16а — 22;
ул. Воронежская, 1 — 17, 8 — 20, 22 — 24;
ул. Дальневосточная, 26 — 68, 77 — 97, 103а — 127;
ул. Радищева, 23 — 75, 36 — 80;
ул. Сакко, 18 — 62, 19 — 63;
ул. Холодильная, 3 — 15/2.
Самарский район:
ул. Курская, 1 — 115, 2 — 182;
ул. Пятигорская, 1 — 69, 2 — 72;
ул. Вольногорская, 30;
ул. Орлиная, 1 — 73, 2 — 32;
ул. Немировича-Данченко, 68.
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская, 4 (2 корп., 3 корп., 4 корп., 5 корп..), 8, 45, 46;
ул. Шодуаровская, 10б;
ул. Геологическа, 2 — 30;
ул. Черногорская, 1 — 15, 2 — 16;
ул. Криштофа Косинского, 3 — 21, 8 — 30;
ул. Глебова, 1 — 81, 2 — 52;
ул. Николая Садовского, 15, 16а;
ул. Десняка, 1 — 43, 2 — 56;
ул. Старый путь, 202 — 216;
ул. Мостовая, 1 — 43, 2 — 34, 34а, 36, 38 — 84, 51;
ул. Сержанта Андрющенко, 2 — 60;
ул. Можайского, 25 — 75, 40 — 84, 100;
ул. Юрия Кондратюка, 87 — 179, 112 — 204, 207;
ул. Рубежная, 1 — 13, 2 — 24;
пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 20;
пер. Больничный, 33;
ул. Черногорская, 33 — 81, 36 — 100;
ул. Гвоздичная, 20 — 58, 29 — 57;
ул. Кармелюка, 46 — 54, 59 — 63.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Желтые Воды Днепропетровской области пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из мальчиков не вынырнул из воды.