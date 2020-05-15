Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 15 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Шевченковский район:

ул. Великолуцкая, 3 — 65, 4 — 76;

ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76 — 130, 77 — 129;

ул. Динамо, 53, 66 — 120, 67, 75 — 123;

ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;

ул. Генерала Пушкина, 85 — 125;

ул. Рыбинская, 52а, 55;

ул. Шевченко, 22, 33 — 47;

ул. Яворницкого, 45г.

ул. Большая Диевская, 4 (2корп, 3 корп, 4 корп, 5 корп.), 8, 45, 46;

ул. Шодуаровская, 10б.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Щукина, 59 — 115;

ул. Ингульская, 1 — 57;

ул. Новочеркасская, 88 — 211б;

ул. Гусиная, 2 — 140;

ул. Делегатская, 118 — 168;

ул. Робеспьера, 11 — 27;

пер. Ингульский, 1 — 30;

пер. Новочеркасский, 1 — 29;

пер. Поленова, 1 — 62;

пер. Робеспьера, 1 — 2.

Индустриальный район:

ул. Байкальская, 3 — 5, 16а — 22;

ул. Воронежская, 1 — 17, 8 — 20, 22 — 24;

ул. Дальневосточная, 26 — 68, 77 — 97, 103а — 127;

ул. Радищева, 23 — 75, 36 — 80;

ул. Сакко, 18 — 62, 19 — 63;

ул. Холодильная, 3 — 15/2.

Самарский район:

ул. Курская, 1 — 115, 2 — 182;

ул. Пятигорская, 1 — 69, 2 — 72;

ул. Вольногорская, 30;

ул. Орлиная, 1 — 73, 2 — 32;

ул. Немировича-Данченко, 68.

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 4 (2 корп., 3 корп., 4 корп., 5 корп..), 8, 45, 46;

ул. Шодуаровская, 10б;

ул. Геологическа, 2 — 30;

ул. Черногорская, 1 — 15, 2 — 16;

ул. Криштофа Косинского, 3 — 21, 8 — 30;

ул. Глебова, 1 — 81, 2 — 52;

ул. Николая Садовского, 15, 16а;

ул. Десняка, 1 — 43, 2 — 56;

ул. Старый путь, 202 — 216;

ул. Мостовая, 1 — 43, 2 — 34, 34а, 36, 38 — 84, 51;

ул. Сержанта Андрющенко, 2 — 60;

ул. Можайского, 25 — 75, 40 — 84, 100;

ул. Юрия Кондратюка, 87 — 179, 112 — 204, 207;

ул. Рубежная, 1 — 13, 2 — 24;

пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 20;

пер. Больничный, 33;

ул. Черногорская, 33 — 81, 36 — 100;

ул. Гвоздичная, 20 — 58, 29 — 57;

ул. Кармелюка, 46 — 54, 59 — 63.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Желтые Воды Днепропетровской области пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из мальчиков не вынырнул из воды.

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