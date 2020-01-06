Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 8 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Пикабу
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3, 78, 74 кв 1-11, 72;
улица Запорожское Шоссе 53а, 53б, 80, 52д, 52е, 68.
Самарский район:
улица Елеваторная, 1-15, 2-28;
улица Кадровая 1-79, 2-52;
улица Фонвизина, 1.
Чечеловский район:
улица Академика Белелюбского, 54, 54а, 66.
Новокодакский район:
улица Новоорловская, 2б, 2в;
улица Орловская, 36а;
улица Метростроевская, 3.
улица. Можайского, 88;
переулок Больничній, 1-45, 2-46;
улица Юрия Кондратюка, 56-120, 85;
улица Водосточная, 1-27, 12, 18-34;
улица Макеевская, 13-33, 24-40;
Ранее OBOZREVATEL писал, что на трассе М-29 Харьков-Симферополь Новомосковского района Днепропетровской области утром 6 января случилось дорожно-транспортное происшествие.
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