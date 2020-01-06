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6 января • обновлено в 17:49
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Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 8 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Пикабу

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 78, 74 кв 1-11, 72;

  • улица Запорожское Шоссе 53а, 53б, 80, 52д, 52е, 68.

Самарский район:

  • улица Елеваторная, 1-15, 2-28;

  • улица Кадровая 1-79, 2-52;

  • улица Фонвизина, 1.

Чечеловский район:

  • улица Академика Белелюбского, 54, 54а, 66.

Новокодакский район:

  • улица Новоорловская, 2б, 2в;

  • улица Орловская, 36а;

  • улица Метростроевская, 3.

  • улица. Можайского, 88;

  • переулок Больничній, 1-45, 2-46;

  • улица Юрия Кондратюка, 56-120, 85;

  • улица Водосточная, 1-27, 12, 18-34;

  • улица Макеевская, 13-33, 24-40;

Ранее OBOZREVATEL писал, что на трассе М-29 Харьков-Симферополь Новомосковского района Днепропетровской области утром 6 января случилось дорожно-транспортное происшествие.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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