Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 07:32, 14.05.2020

В четверг, 14 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
nashkiev.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Рыбинская, 7, 9А, 9Б, 52А, 55, 101, 114, 117, 118А, 119, 120;

  • тупик 1-й Рыбинский 7;

  • ж/м Тополь-2, 51, 49, 47, 48;

  • ул. Комбрига Петрова 12, 12С, 21, 27Б, 31;

  • ул. Великолукская, 4-76, 3-65;

  • ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

  • ул. Динамо, 66-120, 75- 123, 53, 67;

  • ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;

  • ул. Генерала Пушкина, 85-125.

Центральный район:

  • ул. Николая Руденко, 122-136;

  • переул. Кооперативный, 29, 45, 46.

Чечеловский район:

  • ул. Канатная, 17;

  • пр. Пушкина, 26.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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