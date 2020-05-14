Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 14 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
nashkiev.ua
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Шевченковский район:
ул. Рыбинская, 7, 9А, 9Б, 52А, 55, 101, 114, 117, 118А, 119, 120;
тупик 1-й Рыбинский 7;
ж/м Тополь-2, 51, 49, 47, 48;
ул. Комбрига Петрова 12, 12С, 21, 27Б, 31;
ул. Великолукская, 4-76, 3-65;
ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;
ул. Динамо, 66-120, 75- 123, 53, 67;
ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;
ул. Генерала Пушкина, 85-125.
Центральный район:
ул. Николая Руденко, 122-136;
переул. Кооперативный, 29, 45, 46.
Чечеловский район:
ул. Канатная, 17;
пр. Пушкина, 26.
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