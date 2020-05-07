Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Карина Бондаренко Жизнь города 08:35, 7.05.2020

В четверг, 7 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света
Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

  • ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 31 — 79, 64 — 118а;

  • ул. Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 265 — 287, 218 — 290;

  • ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

  • ул. Подгорна, 44 — 104, 51 — 121;

  • ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38;

  • садовое товарищество "Шиянка";

  • ул. Полисадная;

  • ул. Ярославны;

  • ул. Яровой;

  • ул. Ивана Купала;

  • ул. Радиальная;

  • ул. Белокаменная;

  • ул. Нижнегорская;

  • ул. Краснобогатырская;

  • ул. Халхингольская;

  • ул. Пшеничная.

Центральный район:

  • ул. Шмидта, 3.

Чечеловский район:

  • ул. Философская, 62.

Новокодакский район:

  • ул. Ногинская, 22, 24, 26 — 38, 37 — 49;

  • ул. Дунаевского, 1, 2 — 16, 3, 32, 32а, 34;

  • ул. Авиационная, 1 — 23, 2, 4в, 25 — 29;

  • ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • ул. Военноморская, 1 — 7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13 — 17;

  • ул. Волжская, 1, 2 — 12;

  • ул. Каменская, 2, 9, 32, 36, 38, 38а, 40;

  • просп. Ивана Мазепы, 31, 58;

  • ул. Караваева, 36;

  • ул. Алмазная, 4, 8;

  • ул. Коксовая, 70.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мужчина в ходе конфликта с 17-летним парнем выстрелил ему в лицо из револьвера.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Кернес решил запустить метро в Харькове с 12 мая

"Тоталитарный режим?" В Мариуполе к военному волонтеру пришли из-за критики власти

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик

В Украине определили АЭС для майнинга криптовалют

Чиновники подали в суд на вдову героя АТО – отбирают деньги на "детскую" квартиру