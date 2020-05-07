Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В четверг, 7 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Самарский район:
ул. Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;
ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 31 — 79, 64 — 118а;
ул. Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 265 — 287, 218 — 290;
ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;
ул. Подгорна, 44 — 104, 51 — 121;
ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38;
садовое товарищество "Шиянка";
ул. Полисадная;
ул. Ярославны;
ул. Яровой;
ул. Ивана Купала;
ул. Радиальная;
ул. Белокаменная;
ул. Нижнегорская;
ул. Краснобогатырская;
ул. Халхингольская;
ул. Пшеничная.
Центральный район:
ул. Шмидта, 3.
Чечеловский район:
ул. Философская, 62.
Новокодакский район:
ул. Ногинская, 22, 24, 26 — 38, 37 — 49;
ул. Дунаевского, 1, 2 — 16, 3, 32, 32а, 34;
ул. Авиационная, 1 — 23, 2, 4в, 25 — 29;
ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
ул. Военноморская, 1 — 7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13 — 17;
ул. Волжская, 1, 2 — 12;
ул. Каменская, 2, 9, 32, 36, 38, 38а, 40;
просп. Ивана Мазепы, 31, 58;
ул. Караваева, 36;
ул. Алмазная, 4, 8;
ул. Коксовая, 70.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мужчина в ходе конфликта с 17-летним парнем выстрелил ему в лицо из револьвера.