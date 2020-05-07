Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 7 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

ул. Сергея Кульчицкого, 1 — 39, 2 — 74, 41 — 119, 76 — 106;

ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 62, 31 — 79, 64 — 118а;

ул. Чаплинская, 142 — 216, 209 — 263, 265 — 287, 218 — 290;

ул. Домодедовская, 19 — 117, 20 — 128;

ул. Подгорна, 44 — 104, 51 — 121;

ул. Каширская, 5 — 27, 18 — 38;

садовое товарищество "Шиянка";

ул. Полисадная;

ул. Ярославны;

ул. Яровой;

ул. Ивана Купала;

ул. Радиальная;

ул. Белокаменная;

ул. Нижнегорская;

ул. Краснобогатырская;

ул. Халхингольская;

ул. Пшеничная.

Центральный район:

ул. Шмидта, 3.

Чечеловский район:

ул. Философская, 62.

Новокодакский район:

ул. Ногинская, 22, 24, 26 — 38, 37 — 49;

ул. Дунаевского, 1, 2 — 16, 3, 32, 32а, 34;

ул. Авиационная, 1 — 23, 2, 4в, 25 — 29;

ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

ул. Военноморская, 1 — 7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13 — 17;

ул. Волжская, 1, 2 — 12;

ул. Каменская, 2, 9, 32, 36, 38, 38а, 40;

просп. Ивана Мазепы, 31, 58;

ул. Караваева, 36;

ул. Алмазная, 4, 8;

ул. Коксовая, 70.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мужчина в ходе конфликта с 17-летним парнем выстрелил ему в лицо из револьвера.

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