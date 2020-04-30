Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 23 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре РБК-Украина

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

ул. Героев Чорнобыля, 3 — 29, 2 — 84, 31 — 41;

ул. Дрогобыческая, 1 — 11, 5а;

ул. Приймаченко, 69 — 87, 136;

ул. Космонавта Волкова, 13 — 23;

ул. Рассветная, 18 — 22, 18а;

ул. Кольская, 9 — 15, 4 — 44, 21, 9д;

ул. Рудниченко, 2, 4, 10;

ул. Энергетиков, 8 — 12;

ул. Симоненко, 10 — 16, 3 — 9;

ул. Карагандинская, 7а;

ул. Мирная, 71;

ул. Электрическая, 36.

Новокодакский район:

Диагностический корпус №2; Лечебный корпус; Пищеблок №1; Реанимация Главный корпус №1; Молочная кухня; Аптека; Кафе "БОН АПЕТИТ"; Прачечная ввод №1 — ул.Караваева 68;

Аптека "РУАН"; Больница №4, Блок АГРЩ-1, Блок ДГРЩ-5, Блок ГГРЩ-4, Судмедэкспертиза, Котельная; Поликлиника — ул. Меренкова, 37 — 53;

Центральный район:

ул. Князя Владимира Великого, 5;

ул. Князя Владимира Мономаха, 8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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