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23 апреля • обновлено в 08:57
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Карина Бондаренко
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В четверг, 23 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

od.vgorode.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Центральный район

  • ул. Философская, 55 — 73, 72 — 82;

  • ул. Кошута, 2 — 10, 1 — 5;

  • ул. Флотская, 1 — 23, 2 — 32;

  • ул. Алексеенко, 47 — 59;

  • ул. Тамбовская, 2 — 20, 1 — 9;

  • ул. Патона, 2 — 6, 1 — 3;

  • ул. Савченко, 36, 72.

Новокодакский район:

  • пр. Металлургов, 41а, ЧП Бондарь;

  • ул. Фланговая, 53, Д/К 198 ;

  • пр. Металлургов, 43, ТОВ "АТБ-Маркет";

  • ул. Сумская, 25 — 29, 26;

  • ул. Беринга, 24 — 40, 21 — 29;

  • ул. Фланговая, 30 — 58, 29 — 41;

  • ул. Демократичная, 10 — 26, 9 — 25;

  • ул. Докучаева, 24;

  • Детский приют "Оберег";

  • пр. Металлургов, 40 — 48, 50 — 54;

  • ул. Сумская, 30, Церковь;

  • ул. Прокатная, 1 — 41, 2 — 38;

  • ул. Чухновского, 116 — 142, 121 — 139;

  • ул. Давидова, 149 — 183;

  • туп. Чухновского, 2 — 18, 1 — 33;

  • ул. Сидоренко, 2 — 16, 7, 9;

  • ул. Амбулаторная, 27, 46 — 80, 15 — 33;

  • ул. Табачная, 6, 7, 8, 10;

  • ул. Манесмановская, 1 — 13, 2 — 16;

  • ул. Ставропольская, 27, 29;

  • ул. Доменная, 2;

  • ул. Баллистическая, 32;

  • ул. Сухумская, 3 — 47, 8 — 52.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-2, 28, 27, 38, 37;

  • ул. Паршина, 6.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре апелляционный суд освободил от уголовной ответственности виновницу смертельного ДТП, которое произошло более 10 лет назад и унесло жизнь молодой фигуристки Радмилы Тигиевой.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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