Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 23 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
od.vgorode.ua
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Центральный район
ул. Философская, 55 — 73, 72 — 82;
ул. Кошута, 2 — 10, 1 — 5;
ул. Флотская, 1 — 23, 2 — 32;
ул. Алексеенко, 47 — 59;
ул. Тамбовская, 2 — 20, 1 — 9;
ул. Патона, 2 — 6, 1 — 3;
ул. Савченко, 36, 72.
Новокодакский район:
пр. Металлургов, 41а, ЧП Бондарь;
ул. Фланговая, 53, Д/К 198 ;
пр. Металлургов, 43, ТОВ "АТБ-Маркет";
ул. Сумская, 25 — 29, 26;
ул. Беринга, 24 — 40, 21 — 29;
ул. Фланговая, 30 — 58, 29 — 41;
ул. Демократичная, 10 — 26, 9 — 25;
ул. Докучаева, 24;
Детский приют "Оберег";
пр. Металлургов, 40 — 48, 50 — 54;
ул. Сумская, 30, Церковь;
ул. Прокатная, 1 — 41, 2 — 38;
ул. Чухновского, 116 — 142, 121 — 139;
ул. Давидова, 149 — 183;
туп. Чухновского, 2 — 18, 1 — 33;
ул. Сидоренко, 2 — 16, 7, 9;
ул. Амбулаторная, 27, 46 — 80, 15 — 33;
ул. Табачная, 6, 7, 8, 10;
ул. Манесмановская, 1 — 13, 2 — 16;
ул. Ставропольская, 27, 29;
ул. Доменная, 2;
ул. Баллистическая, 32;
ул. Сухумская, 3 — 47, 8 — 52.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-2, 28, 27, 38, 37;
ул. Паршина, 6.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре апелляционный суд освободил от уголовной ответственности виновницу смертельного ДТП, которое произошло более 10 лет назад и унесло жизнь молодой фигуристки Радмилы Тигиевой.
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