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22 апреля • обновлено в 08:28
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Алина Рашевская
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 22 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Відкритий

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Баштанная, 2 — 64, 64а, 167 — 173.

Новокодакский район:

  • ул. Караваєва, 62;

  • ул. Сидоренко, 1, 3, 5;

  • пр. Мазепы, 47, 49;

  • пер. Орловский, 8;

  • ул. Орловская, 8, 8а, 35 — 61;

  • ул. Авиационная, 41, 38б, 37, 39;

  • ул. Карбышева, 1 — 27, 2 — 28.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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