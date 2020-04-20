Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Алина Рашевская Жизнь города 07:20, 20.04.2020

В понедельник, 20 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
Метроном

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Вьетнамская, 77 — 137, 64 — 74;

  • пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;

  • ул. Марийская, 2 — 18, 5 — 11;

  • ул. Сахарова, 12;

  • ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 10, 12, 13, 15;

  • ул. Эстафетная, 1 — 23;

  • ул. Олешковская, 93;

  • ул. Богородицкая, 117.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

  • ул. Паникахи, 75, 75а;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

В Днепре мужчина без спецпропуска катался по городу на крыше троллейбуса. Видео

В Польше прогремел взрыв на химзаводе: город затянуло черным дымом. Фото и видео

Коронавирус хранили в сломанном холодильнике: мир шокировали фото из лаборатории Уханя

На Киевщине затравили медсестру с подозрением на коронавирус: выяснились новые детали

В Украине произошло два землетрясения за день: где было неспокойно