Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 20 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Метроном

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

ул. Вьетнамская, 77 — 137, 64 — 74;

пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;

ул. Марийская, 2 — 18, 5 — 11;

ул. Сахарова, 12;

ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 10, 12, 13, 15;

ул. Эстафетная, 1 — 23;

ул. Олешковская, 93;

ул. Богородицкая, 117.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

ул. Паникахи, 75, 75а;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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