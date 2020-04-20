Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В понедельник, 20 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Метроном
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Самарский район:
ул. Вьетнамская, 77 — 137, 64 — 74;
пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;
ул. Марийская, 2 — 18, 5 — 11;
ул. Сахарова, 12;
ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 10, 12, 13, 15;
ул. Эстафетная, 1 — 23;
ул. Олешковская, 93;
ул. Богородицкая, 117.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;
ул. Паникахи, 75, 75а;
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
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