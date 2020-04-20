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20 апреля • обновлено в 07:26
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Алина Рашевская
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В понедельник, 20 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Метроном

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Вьетнамская, 77 — 137, 64 — 74;

  • пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;

  • ул. Марийская, 2 — 18, 5 — 11;

  • ул. Сахарова, 12;

  • ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 10, 12, 13, 15;

  • ул. Эстафетная, 1 — 23;

  • ул. Олешковская, 93;

  • ул. Богородицкая, 117.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

  • ул. Паникахи, 75, 75а;

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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