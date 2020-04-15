Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 15 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Одесская жизнь Отключение света

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

ул. Караваева, 4 — 20, 27;

ул. Александрова, 3, 26;

пр. Мазепы, 1, 3;

ул. Самодрыги, 15 — 27, 20 — 32;

ул. 9 Мая, 3 — 57, 4 — 46, 50;

ул. Дунайская, 1 — 45, 2 — 52;

ул. Озерного, 4 — 8, 18, 36, 37 — 55;

ул. Народная Диевка, 36;

ул. Охотничья, 18 — 44;

пер. Февральский, 1 — 3, 4 — 30;

ул. Спокойная, 80/2 — 90;

ул. Февральская, 44 — 80, 51 — 69, 71 — 75, 82 — 96;

ул. Чапаевский проезд, 49, 51;

пер. Донбасский, 2 — 30, 3 — 7, 11 — 29 — 31;

ул. Рудная, 19 — 47, 28 — 56;

ул. Веселая, 1 — 19, 2 — 18;

ул. Вильямса, 118а, 112 — 116;

пер. Боткинский, 1 — 19, 2 — 10.

Чечеловский район:

ул. Кленовая, 2 — 52;

ул. Арбатская, 5 — 27, 2 — 26;

ул. Гончарова, 25 — 39, 32;

ул. Комарова, 187 — 199, 176 — 178;

ул. Извилистая, 62 — 72;

спуск Ярмарочный, 5 — 41, 6 — 18;

пр. Пушкина, 42;

ул. Казанская, 2 — 8;

пер. Аптекарская Балка, 1 — 5, 2 — 8;

ул. Безлесная, 51 — 89;

ул. Загорянская, 6 — 19;

ул. Ставковая, 1 — 7, 7а.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Ингульская, 318;

ул. Дубовика, 4 — 8, 16, 7 — 43;

ул. Житомирская, 274а, 276, 278, 284;

ул. Ветряная, 1 — 85, 2 — 70, 91 — 93, 84 — 94, 72а;

ул. Шлюзовая, 1 — 5а;

ул. Кубанская, 1 — 19а, 2 — 4;

ул. Широкая, 175;

пер. Ветряный, 16, 88/з/д, 15а, 17, 18, 20, 37г;

ул Загорская, 1 — 63, 2 — 50;

ул. Передовая, 781 — 789, 802 — 816;

ул. Бережная, 104 — 146а, 161 — 205;

ул. Эпика, 30 — 50, 33, 39, 43;

ул. Широкая, 116б.

Шевченковский район:

туп. Светлова, 1 — 9, 2 — 10;

ул. Светлова, 4 — 20, 20в, 5 — 19;

ул. Уездная, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Украинская, 2;

ул. Дарвина, 1 — 17а, 2 — 12.

Центральный район:

ул. Столярова, 8;

пр. Яворницкого, 78, 82.

Самарский район:

ул. 20-лет Победы, 2, 4, 6, 8, 8в, 10, 20;

ул. Рудниченко, 75.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в полицейском автомобиле внезапно скончался задержанный 33-летний мужчина. Горожанин устроил пьяный дебош и избил металлическим ломом собственного 61-летнего отца.

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