Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
Во вторник, 14 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;
ул. Паникахи, 75, 75а;
ул. Рыбинская, 2 — 80, 102;
ул. Ярославская, 1 — 75, 2 — 74;
ул. Казакова, 51 — 73;
ул. Толстого, 22 — 30, 1, 9;
ул. Болгарская, 14, 16, 18, 20, 11а, 1 — 13, 13а, 2;
ул. Динамо, 2 — 64, 1 — 71, 27а;
ул. Генерала Пушкина, 1 — 83;
ул. Великолуцкая, 15;
пер. Рыбинский, 1 — 15, 2 — 20.
Новокодакский район:
ул. Мониторная, 10;
ул. Гидропарковая, 15, 17;
ул. Метростроевская, 4а;
пер. Парусный, 5, 5а, 7, 7/2, 7/76, 7к, 10;
пер. Штурманский, 5, 7, 13;
ул. Максима Дия, 7с.
Чечеловский район:
ул. Кленовая, 2 — 52;
ул. Арбатская, 5 — 27, 2 — 26;
ул. Гончарова, 25 — 39, 32;
ул. Комарова, 187 — 199, 176 — 178;
ул. Извилистая, 62 — 72;
спуск Ярмарочный, 5 — 41, 6 — 18;
пр. Пушкина, 42;
ул. Казанская, 2 — 8;
пер. Аптекарская Балка, 1 — 5, 2 — 8.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.