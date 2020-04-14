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14 апреля • обновлено в 07:56
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Алина Рашевская
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Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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Во вторник, 14 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

shostka.info

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

  • ул. Паникахи, 75, 75а;

  • ул. Рыбинская, 2 — 80, 102;

  • ул. Ярославская, 1 — 75, 2 — 74;

  • ул. Казакова, 51 — 73;

  • ул. Толстого, 22 — 30, 1, 9;

  • ул. Болгарская, 14, 16, 18, 20, 11а, 1 — 13, 13а, 2;

  • ул. Динамо, 2 — 64, 1 — 71, 27а;

  • ул. Генерала Пушкина, 1 — 83;

  • ул. Великолуцкая, 15;

  • пер. Рыбинский, 1 — 15, 2 — 20.

Новокодакский район:

  • ул. Мониторная, 10;

  • ул. Гидропарковая, 15, 17;

  • ул. Метростроевская, 4а;

  • пер. Парусный, 5, 5а, 7, 7/2, 7/76, 7к, 10;

  • пер. Штурманский, 5, 7, 13;

  • ул. Максима Дия, 7с.

Чечеловский район:

  • ул. Кленовая, 2 — 52;

  • ул. Арбатская, 5 — 27, 2 — 26;

  • ул. Гончарова, 25 — 39, 32;

  • ул. Комарова, 187 — 199, 176 — 178;

  • ул. Извилистая, 62 — 72;

  • спуск Ярмарочный, 5 — 41, 6 — 18;

  • пр. Пушкина, 42;

  • ул. Казанская, 2 — 8;

  • пер. Аптекарская Балка, 1 — 5, 2 — 8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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