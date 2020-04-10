Несколько районов Днепра останутся без света: адреса
В пятницу, 10 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Самарский район:
ул. Апостоловская, 55 — 55а, 51 — 55;
пер. Беловодский, 1 — 5, 2а — 16а;
пер. Игренский, 1 — 13, 2 — 18;
ул. Красногорская, 1 — 13а, 4 — 14;
ул. Гаевая, 26а — 36, 35 — 37, 51, 46 — 52;
1-й и 2-й Гаевой тупик;
пер. Тарасова, 1, 1а/2;
ул. Тарасова, 2 — 20/1, 1а — 25 ;
ул. Фиалок, 2 — 20, 1 — 27;
ул. Томская, 2 — 62, 5 — 61, 7а, 56а;
ул. Жовтоводская, 1 — 27, 2 — 26;
пер. Томский, 2 — 6, 1 — 17;
ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36, 1а.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-1, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 23;
ул. Паникахи, 18а; 31д; 18к.
Индустриальный район:
ул. Почтовая, 74 — 144;
ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;
ул. Голикова, 33 — 101;
ул. Амурская, 115а — 189, 120 — 192;
ул. Майская, 122 — 144;
ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;
ул. Кузбасская, 41 — 118.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.