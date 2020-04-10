Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 10 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Форпост Севастополь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

ул. Апостоловская, 55 — 55а, 51 — 55;

пер. Беловодский, 1 — 5, 2а — 16а;

пер. Игренский, 1 — 13, 2 — 18;

ул. Красногорская, 1 — 13а, 4 — 14;

ул. Гаевая, 26а — 36, 35 — 37, 51, 46 — 52;

1-й и 2-й Гаевой тупик;

пер. Тарасова, 1, 1а/2;

ул. Тарасова, 2 — 20/1, 1а — 25 ;

ул. Фиалок, 2 — 20, 1 — 27;

ул. Томская, 2 — 62, 5 — 61, 7а, 56а;

ул. Жовтоводская, 1 — 27, 2 — 26;

пер. Томский, 2 — 6, 1 — 17;

ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36, 1а.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-1, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 23;

ул. Паникахи, 18а; 31д; 18к.

Индустриальный район:

ул. Почтовая, 74 — 144;

ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;

ул. Голикова, 33 — 101;

ул. Амурская, 115а — 189, 120 — 192;

ул. Майская, 122 — 144;

ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;

ул. Кузбасская, 41 — 118.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!