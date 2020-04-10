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10 апреля • обновлено в 09:31
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Алина Рашевская

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В пятницу, 10 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Форпост Севастополь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Апостоловская, 55 — 55а, 51 — 55;

  • пер. Беловодский, 1 — 5, 2а — 16а;

  • пер. Игренский, 1 — 13, 2 — 18;

  • ул. Красногорская, 1 — 13а, 4 — 14;

  • ул. Гаевая, 26а — 36, 35 — 37, 51, 46 — 52;

  • 1-й и 2-й Гаевой тупик;

  • пер. Тарасова, 1, 1а/2;

  • ул. Тарасова, 2 — 20/1, 1а — 25 ;

  • ул. Фиалок, 2 — 20, 1 — 27;

  • ул. Томская, 2 — 62, 5 — 61, 7а, 56а;

  • ул. Жовтоводская, 1 — 27, 2 — 26;

  • пер. Томский, 2 — 6, 1 — 17;

  • ул. Наставников, 1 — 33, 2 — 36, 1а.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-1, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 23;

  • ул. Паникахи, 18а; 31д; 18к.

Индустриальный район:

  • ул. Почтовая, 74 — 144;

  • ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;

  • ул. Голикова, 33 — 101;

  • ул. Амурская, 115а — 189, 120 — 192;

  • ул. Майская, 122 — 144;

  • ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;

  • ул. Кузбасская, 41 — 118.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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