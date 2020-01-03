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3 января • обновлено в 15:31
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Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В понедельник, 6 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Пикабу

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Самарский район:

  • ул. Безименная, 1 — 19, 2 — 10;

  • ул. Елисеевская, 1 — 25, 2 — 26;

  • ул. Кренкеля;

  • ул. Фарфоровая.

Шевченковский район:

  • ул. Светлова, 53 — 71;

  • ул. Вознесенская, 37, 46, 50;

  • ул. Кулишевская, 1 — 9, 2, 4;

  • ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 3, 12 — 18.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре подростки жестоко расправились с мужчиной. Первые несколько часов мужчина терпел, однако под утро боль стала невыносимой и ему понадобилась медицинская помощь. На лице у него были гематомы и раны, а на теле – множество ушибов и ссадин.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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