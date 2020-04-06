Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 7 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Ruinformer.com

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Соборный район:

ул. Полигонная, 1 — 15;

пер. Реактивный, 3, 11 — 31, 2 — 8, 12 — 20;

пер. Биологический, 2 — 12, 15 — 39;

пер. Прилуцкий, 8 — 28, 1;

ул. Сирко, 3 — 7, 4 — 8;

пер. Сирко, 3 — 5, 8 — 16;

ул. Космическая, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13а, 13д.

Индустриальный район:

ул. Почтовая, 74 — 144;

ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;

ул. Голикова, 33 — 101;

ул. Амурская, 115а — 189, 120 — 192;

ул. Майская, 122 — 144;

ул. Мелитопольская, 31 — 99, 28а — 96;

ул.Кузбасская, 41 — 118.

Шевченковский район:

ул. Владимира Великого, 15а, 15б;

ул. Фабра, 1а;

Сичеславская Набережная, 10.

Чечеловский район:

ул. Белелюбского, 13, 54, 54а;

ул. Павлова, 7 — 9, 13 — 17;

ул. Бестужевых, 1а, 3 — 7, 2 — 10, 10а;

ул. Езау, 2 — 6, 10;

ул. Гаршина, 22;

ул. Перекопська, 2;

ул. Щепкина, 6 — 8, 7 — 15;

пер. Железнодорожный, 9 — 15, 12 — 14;

ул. Железнодорожная, 3 — 27, 24;

ул. Тесная, 2 — 34, 7 — 33;

пр. Нигояна, 4, 10 — 26, 40 — 42.

Новокодакский район:

ул. Гастелло, 2 — 40, 5 — 51;

пер. Усть-Ильинский, 1 — 7, 2, 2а;

ул. Шушенская, 1 — 23, 2 — 22;

ул. Подгорная, 1 — 27, 2 — 16;

ул. Мукачева, 121 — 127, 156 — 178;

ул. Профессиональная, 1 — 47, 2 — 42;

пер. Хорольский, 1 — 11, 27 — 31, 10 — 26;

ул. Хорольская, 1 — 33, 2 — 46;

ул. Попова, 1 — 23, 2 — 24.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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