Главная Новости
3 апреля • обновлено в 08:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

223
Читать материал на украинском

В пятницу, 3 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

cripo.com.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Чечеловский район:

  • ул. Рабочая, 20, 22, 24а;

  • ул. Богданова, 1, 3, 7.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул.Приднепровская, 1, 3, 5;

  • ул. Саранская, 4;

  • пер. Бахчисарайский, 2;

  • пер. Тульчинский, 1, 3;

  • ул. Малиновского, 108.

Соборный район:

  • ул. Мандрыковская, 53.

Центральный район:

  • ул. Старокозацкая, 52;

  • ул. Шебелинская, 1 — 23;

  • ул. Политехническая, 8 — 56, 1 — 83;

  • ул. Закарпатская, 4 — 14.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 2 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги