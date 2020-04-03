Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 3 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
cripo.com.ua
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Чечеловский район:
ул. Рабочая, 20, 22, 24а;
ул. Богданова, 1, 3, 7.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул.Приднепровская, 1, 3, 5;
ул. Саранская, 4;
пер. Бахчисарайский, 2;
пер. Тульчинский, 1, 3;
ул. Малиновского, 108.
Соборный район:
ул. Мандрыковская, 53.
Центральный район:
ул. Старокозацкая, 52;
ул. Шебелинская, 1 — 23;
ул. Политехническая, 8 — 56, 1 — 83;
ул. Закарпатская, 4 — 14.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 2 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции.
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