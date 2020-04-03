Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 3 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света cripo.com.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Чечеловский район:

ул. Рабочая, 20, 22, 24а;

ул. Богданова, 1, 3, 7.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул.Приднепровская, 1, 3, 5;

ул. Саранская, 4;

пер. Бахчисарайский, 2;

пер. Тульчинский, 1, 3;

ул. Малиновского, 108.

Соборный район:

ул. Мандрыковская, 53.

Центральный район:

ул. Старокозацкая, 52;

ул. Шебелинская, 1 — 23;

ул. Политехническая, 8 — 56, 1 — 83;

ул. Закарпатская, 4 — 14.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 2 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

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