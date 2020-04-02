Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 2 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Наш Репортер
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
ул. Кольская,
ул. Берсеневская,
ул. Октябрьская,
ул. Зеленоградская 85-93,
ул. Олександра Галича,
ул. Прибрежная,
ул. Антарктическая 119-132,
ул. Дачная 69-73, 78-86, 69а,
ул. Героев Днепра 52-90а, 39-79,
ул. Прохорова 48-84, 59-89,
ул. Псковская 1-57, 2-58, 18а,
ул. Андрея Сахарова 35-73, 34-74, 60а, 40Б, 78А,
ул. Эстафетная 6.
Центральный район:
ул. Владимира Антоновича 52-62,61-69,
ул. Надежды Алексеенко 25-27,22-32,
ул. Философская 46-56,33-37,
просп. А. Поля, 2Б, 8а.
Новокодакский район:
пер. Донбасский 2-30, 3-7, 11-29-31, 9,
ул. Февральская 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69,
ул. Рудная 19-47, 28-56,
ул. Спокойная 1-59, 2-80/1, 80/2-90
ул. Веселая 1-19, 2-18,
ул. Вильямса 112-116,147-159,18,161-165, 118а,
ул. Девятого Мая 1, 2, 3-57, 4-46,50,
ул. Марка Озерного 1-35, 2, 2a, 2б, 10-18, 4-8,18, 36, 37-55,
ул. Охотничья 1-19, 4-16, 12,18-42, 19а-45, 47,
пер. Боткинский 1-19, 2-10,
ул. Марка Озерного,
ул. Народная Диевка 36,
ул. Дунайская 1-45, 2-52,
пер. Февральский 1-3, 4-30,
Чапаевский проезд 49, 51.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Передовая, 427- 457,
ул. Водопроводная, 46-84, 71-141,
ул. Тайожная, 1а-21, 2а-24,
ул. Арктическая, 50-66, 34б,
ул. Анадирская, 1-39, 2-32, 12б,
ул. Алуштинская, 3-19, 4-8,
ул. Широкая, 114-116, 130-134, 197-217,
ул. Л. Роя, 1-33, 2-20,
ул. Башкирская, 1-5,
ул. Ветреная, 54-64,
ул. Межевая, 2-30,
ул. Шефская, 66-138, 121-151,
ул. Алуштинская, 1а,б,
пер. Снайперский, 1-3, 4-6,
пер. Шефский, 2-14, 19-21,
ул. Водопроводная, 75, 77, 46,
ул. Лазаревская, 2-16,
ул.Тайожная, 23-71, 26-76.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
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