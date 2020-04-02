Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 2 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Наш Репортер

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

ул. Кольская,

ул. Берсеневская,

ул. Октябрьская,

ул. Зеленоградская 85-93,

ул. Олександра Галича,

ул. Прибрежная,

ул. Антарктическая 119-132,

ул. Дачная 69-73, 78-86, 69а,

ул. Героев Днепра 52-90а, 39-79,

ул. Прохорова 48-84, 59-89,

ул. Псковская 1-57, 2-58, 18а,

ул. Андрея Сахарова 35-73, 34-74, 60а, 40Б, 78А,

ул. Эстафетная 6.

Центральный район:

ул. Владимира Антоновича 52-62,61-69,

ул. Надежды Алексеенко 25-27,22-32,

ул. Философская 46-56,33-37,

просп. А. Поля, 2Б, 8а.

Новокодакский район:

пер. Донбасский 2-30, 3-7, 11-29-31, 9,

ул. Февральская 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69,

ул. Рудная 19-47, 28-56,

ул. Спокойная 1-59, 2-80/1, 80/2-90

ул. Веселая 1-19, 2-18,

ул. Вильямса 112-116,147-159,18,161-165, 118а,

ул. Девятого Мая 1, 2, 3-57, 4-46,50,

ул. Марка Озерного 1-35, 2, 2a, 2б, 10-18, 4-8,18, 36, 37-55,

ул. Охотничья 1-19, 4-16, 12,18-42, 19а-45, 47,

пер. Боткинский 1-19, 2-10,

ул. Марка Озерного,

ул. Народная Диевка 36,

ул. Дунайская 1-45, 2-52,

пер. Февральский 1-3, 4-30,

Чапаевский проезд 49, 51.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Передовая, 427- 457,

ул. Водопроводная, 46-84, 71-141,

ул. Тайожная, 1а-21, 2а-24,

ул. Арктическая, 50-66, 34б,

ул. Анадирская, 1-39, 2-32, 12б,

ул. Алуштинская, 3-19, 4-8,

ул. Широкая, 114-116, 130-134, 197-217,

ул. Л. Роя, 1-33, 2-20,

ул. Башкирская, 1-5,

ул. Ветреная, 54-64,

ул. Межевая, 2-30,

ул. Шефская, 66-138, 121-151,

ул. Алуштинская, 1а,б,

пер. Снайперский, 1-3, 4-6,

пер. Шефский, 2-14, 19-21,

ул. Водопроводная, 75, 77, 46,

ул. Лазаревская, 2-16,

ул.Тайожная, 23-71, 26-76.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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