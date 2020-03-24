Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 25 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 25 марта Днепр оперативный

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

ул. Бехтерева.

Индустриальный район:

ул. Воронежская, 19 — 21, 26 — 32, 23 — 35;

ул. Дальневосточная, 99, 101;

ул. Енисейская, 65 — 117, 66, 68 — 122;

ул. Карельская, 1 — 11, 2 — 12;

ул. Саратовская, 2 — 14/1а;

ул. Холодильная, 17 — 23.

Соборный район:

ул. Полковая, 2, 7а, 1 — 29;

ул. Бронетанковая, 2, 3а, 6 — 12;

ул. Ласточкина, 1 — 13, 2 — 26;

ул. Армейская, 1 — 28;

пр. Гагарина, 40 — 70, 40б, 40г;

ул. Переясловская, 69 — 103, 86 — 124;

ул. Мандрыковская, 151 — 163, 167, 178.

Шевченковский район:

ул. Краснопольская, 4а, 6, 6а, 8, 11;

ул. Мономаха, 1, 2, 5, 4, 6, 9;

ул. Глинки, 16, 18, 20;

ул. Центральная, 12.

Новокодакский район:

ул. Братская, 27 — 43, 34 — 44;

пер. Львовский, 1 — 47, 51 — 59, 4 — 46;

ул. Большая Диевская, 545 — 561;

пер. Нарвский, 1 — 13, 4 — 12;

ул. Доблестная, 1 — 57;

пер. Придорожный, 2 — 34, 7 — 87;

ул. Братская, 1 — 23, 2 — 26;

пер. Братский, 1 — 49, 2 — 72;

ул. Днепрельстановская, 254 — 264;

ул. Нарвская, 1 — 45, 2 — 50, 52 — 166, 53 — 167;

пер. Стрелецкий, 2 — 10, 7 — 13;

пер. Бархатный, 1 — 9, 2 — 22;

ул. Доблесная, 61 — 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 — 106;

пер. Ревина, 2 — 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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