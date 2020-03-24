Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 25 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 25 марта
Днепр оперативный
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
ул. Бехтерева.
Индустриальный район:
ул. Воронежская, 19 — 21, 26 — 32, 23 — 35;
ул. Дальневосточная, 99, 101;
ул. Енисейская, 65 — 117, 66, 68 — 122;
ул. Карельская, 1 — 11, 2 — 12;
ул. Саратовская, 2 — 14/1а;
ул. Холодильная, 17 — 23.
Соборный район:
ул. Полковая, 2, 7а, 1 — 29;
ул. Бронетанковая, 2, 3а, 6 — 12;
ул. Ласточкина, 1 — 13, 2 — 26;
ул. Армейская, 1 — 28;
пр. Гагарина, 40 — 70, 40б, 40г;
ул. Переясловская, 69 — 103, 86 — 124;
ул. Мандрыковская, 151 — 163, 167, 178.
Шевченковский район:
ул. Краснопольская, 4а, 6, 6а, 8, 11;
ул. Мономаха, 1, 2, 5, 4, 6, 9;
ул. Глинки, 16, 18, 20;
ул. Центральная, 12.
Новокодакский район:
ул. Братская, 27 — 43, 34 — 44;
пер. Львовский, 1 — 47, 51 — 59, 4 — 46;
ул. Большая Диевская, 545 — 561;
пер. Нарвский, 1 — 13, 4 — 12;
ул. Доблестная, 1 — 57;
пер. Придорожный, 2 — 34, 7 — 87;
ул. Братская, 1 — 23, 2 — 26;
пер. Братский, 1 — 49, 2 — 72;
ул. Днепрельстановская, 254 — 264;
ул. Нарвская, 1 — 45, 2 — 50, 52 — 166, 53 — 167;
пер. Стрелецкий, 2 — 10, 7 — 13;
пер. Бархатный, 1 — 9, 2 — 22;
ул. Доблесная, 61 — 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 — 106;
пер. Ревина, 2 — 4.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
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