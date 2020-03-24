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24 марта • обновлено в 18:55
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Алина Рашевская

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 25 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 25 марта

В Днепре отключат свет 25 марта

Днепр оперативный

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Бехтерева.

Индустриальный район:

  • ул. Воронежская, 19 — 21, 26 — 32, 23 — 35;

  • ул. Дальневосточная, 99, 101;

  • ул. Енисейская, 65 — 117, 66, 68 — 122;

  • ул. Карельская, 1 — 11, 2 — 12;

  • ул. Саратовская, 2 — 14/1а;

  • ул. Холодильная, 17 — 23.

Соборный район:

  • ул. Полковая, 2, 7а, 1 — 29;

  • ул. Бронетанковая, 2, 3а, 6 — 12;

  • ул. Ласточкина, 1 — 13, 2 — 26;

  • ул. Армейская, 1 — 28;

  • пр. Гагарина, 40 — 70, 40б, 40г;

  • ул. Переясловская, 69 — 103, 86 — 124;

  • ул. Мандрыковская, 151 — 163, 167, 178.

Шевченковский район:

  • ул. Краснопольская, 4а, 6, 6а, 8, 11;

  • ул. Мономаха, 1, 2, 5, 4, 6, 9;

  • ул. Глинки, 16, 18, 20;

  • ул. Центральная, 12.

Новокодакский район:

  • ул. Братская, 27 — 43, 34 — 44;

  • пер. Львовский, 1 — 47, 51 — 59, 4 — 46;

  • ул. Большая Диевская, 545 — 561;

  • пер. Нарвский, 1 — 13, 4 — 12;

  • ул. Доблестная, 1 — 57;

  • пер. Придорожный, 2 — 34, 7 — 87;

  • ул. Братская, 1 — 23, 2 — 26;

  • пер. Братский, 1 — 49, 2 — 72;

  • ул. Днепрельстановская, 254 — 264;

  • ул. Нарвская, 1 — 45, 2 — 50, 52 — 166, 53 — 167;

  • пер. Стрелецкий, 2 — 10, 7 — 13;

  • пер. Бархатный, 1 — 9, 2 — 22;

  • ул. Доблесная, 61 — 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 — 106;

  • пер. Ревина, 2 — 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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