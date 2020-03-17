Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В среду, 18 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Телеканал "Академия"
Света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Генерала Захарченко, 4д — 4б, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д;
пр. Мира, 18, 100, 101.
Самарский район:
ул. Целиноградская, 1 — 11, 2 — 14;
ул. Косогорная, 15 — 31;
ул. Антарктическая, 2 — 56, 1 — 43;
ул. Острожского, 42 — 68, 43 -61;
ул. Сердюкова, 53 — 67, 54 — 76;
ул. Зоопарковая, 51/1;
ул. Бестужева, 46 — 52, 43 — 47/2, 49/1, 51 — 65;
ул. Романовського, 33/2.
Соборный район:
Набережная Победы, 100, 46;
спуск Крутогорный, 7, 11, 14, 14а, 17а;
ул. Вернадского, 29а, 33в.
Центральный район:
пр. Яворницкого, 72а/10, 74, 76.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 марта в Днепре на жилом массиве Игрень планируется масштабное отключение воды. Водоснабжения не будет с 9:00 до 14:00.
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