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17 марта • обновлено в 18:35
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Алина Рашевская

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В среду, 18 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Телеканал "Академия"

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • ул. Генерала Захарченко, 4д — 4б, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д;

  • пр. Мира, 18, 100, 101.

Самарский район:

  • ул. Целиноградская, 1 — 11, 2 — 14;

  • ул. Косогорная, 15 — 31;

  • ул. Антарктическая, 2 — 56, 1 — 43;

  • ул. Острожского, 42 — 68, 43 -61;

  • ул. Сердюкова, 53 — 67, 54 — 76;

  • ул. Зоопарковая, 51/1;

  • ул. Бестужева, 46 — 52, 43 — 47/2, 49/1, 51 — 65;

  • ул. Романовського, 33/2.

Соборный район:

  • Набережная Победы, 100, 46;

  • спуск Крутогорный, 7, 11, 14, 14а, 17а;

  • ул. Вернадского, 29а, 33в.

Центральный район:

  • пр. Яворницкого, 72а/10, 74, 76.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 марта в Днепре на жилом массиве Игрень планируется масштабное отключение воды. Водоснабжения не будет с 9:00 до 14:00.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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