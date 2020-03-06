Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 6 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 Канал
Света не будет по следующим адресам:
Чечеловский район:
ул. Крутая, 2 — 16, 1 — 19;
ул. Васильковская, 42 — 124, 85 — 161;
ул. Гончарова, 36 — 40;
ул. Комарова, 75 — 113, 66 — 96;
ул. Измайловская, 41 — 69, 68 — 100;
спуск Горнолижный, 6 — 12, 1 — 7;
ул. 2 Изюмская, 9 — 13, 2 — 14.
Амур-Нижнеднепровский район:
тупик Тютюнника, 1 — 7;
ул. Шепитовская, 1 — 12;
ул. Запорожская, 2 — 30;
ул. Калиновая, 21 — 33;
ул. Путиловская, 1 — 13;
ул. Решетиловская, 4 — 31;
пер. Вольный, 8.
Индустриальный район:
ул. Иркутская, 100 — 150, 135а — 185, 154 — 164, 116 — 118;
ул. Новосибирская, 115 — 129, 110 — 118;
ул. Оренбургская, 172а — 180, 131 — 145;
ул. Смоленская, 43 — 138;
ул. Майская, 4 — 64;
ул. Холодильная, 10 — 26;
ул. Донецкое шоссе, 1а, 1б, 1в, 3.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неизвестный мужчина на автомобиле пытался похитить двоих школьниц, гнался за ними по улице и представлялся отцом девочек.
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