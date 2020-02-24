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24 февраля • обновлено в 11:35
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Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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Во вторник, 25 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Одесская жизнь

Одесская жизнь

Отключение света

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Соборный район:

  • проспект Гагарина 117-127;

  • улица Лизы Чайкиной, 2, 4, 1, 3;

Новокодакский район:

  • улица Куприна, 2, 3;

  • улица Числова, 2-20, 5-15;

  • улица Вербовая, 6, 7, 8;

  • проспект Свободы, 2, 2Б, 7, 13-29, 30;

  • переулок Металлургов, 3;

  • улица Коккинаки, 2-18, 5-7;

  • переулок Черноусовский, 6-8;

  • улица Фортечная, 25А.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела. Ребенка в крайне тяжелом состоянии спасают в областной больнице на Космической.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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