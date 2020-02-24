Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 25 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Одесская жизнь
Отключение света
Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Соборный район:
проспект Гагарина 117-127;
улица Лизы Чайкиной, 2, 4, 1, 3;
Новокодакский район:
улица Куприна, 2, 3;
улица Числова, 2-20, 5-15;
улица Вербовая, 6, 7, 8;
проспект Свободы, 2, 2Б, 7, 13-29, 30;
переулок Металлургов, 3;
улица Коккинаки, 2-18, 5-7;
переулок Черноусовский, 6-8;
улица Фортечная, 25А.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела. Ребенка в крайне тяжелом состоянии спасают в областной больнице на Космической.
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